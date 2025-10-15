Logo Image

Χαμάς: Ανακοίνωσε την παράδοση ακόμη 2 σορών στις 10 τη νύχτα

Κόσμος

Κηδεία, ενός από τους νεκρούς ομήρους που κρατούνταν στο Ισραήλ.

 Στην παράδοση, ακόμη δύο σορών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, θα προχωρήσει στις 10 τη νύχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η Χαμάς, όπως ανακοίνωσε η  ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης.

Τα πτώματα θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας (κατάπαυσης του πυρός) για την ανταλλαγή των κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ αποφάσισαν να παραδώσουν τις σορούς δύο αιχμαλώτων του κατακτητή στις 22.00» ανέφερε αυτή η ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ υποστήριξε πως μετά από ιατροδικαστικές εξετάσεις, μία από τις 4 σορούς που επέστρεψε η Χαμάς το βράδυ της Τρίτης δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο, γεγονός που προκάλεσε οργή.

Πηγή: ΑΜΠΕ

