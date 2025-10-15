Logo Image

Εκτός Αφρικανικής Ένωσης η Μαδαγασκάρη μετά το πραξικόπημα

Εκτός Αφρικανικής Ένωσης η Μαδαγασκάρη μετά το πραξικόπημα

«Η χώρα αναστέλλεται με άμεση ισχύ», δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης

Η Αφρικανική Ένωση ανακοίνωσε την Τετάρτη στο AFP ότι αναστέλλει τη συμμετοχή της Μαδαγασκάρης «με άμεση ισχύ» μετά από πραξικόπημα, κατά το οποίο μια ελίτ στρατιωτική μονάδα ανέλαβε την εξουσία, έπειτα από την καθαίρεση του προέδρου Αντρί Ραζουελίνα.

«Η χώρα αναστέλλεται με άμεση ισχύ», δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, Μαχαμούτ Αλί Γιουσούφ, μετά την επιβεβαίωση από το ανώτατο δικαστήριο της Μαδαγασκάρης ότι ο συνταγματάρχης Μάικλ Ραντριανιρίνα αναλαμβάνει την προεδρία, βυθίζοντας τη φτωχή χώρα του Ινδικού Ωκεανού σε κρίση.

