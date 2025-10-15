ΟΗΕ: Η Γάζα χρειάζεται μαζική ενίσχυση στην επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια μετά την εκεχειρία

Τα Ηνωμένα Έθνη επιδιώκουν μια δραματική ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, λέγοντας ότι τα εκατοντάδες φορτηγά βοήθειας που εκκενώθηκαν για να εισέλθουν στον κατεστραμμένο θύλακα στο πλαίσιο της εκεχειρίας δεν ήταν ούτε κατά διάνοια τα χιλιάδες που χρειάζονταν για να μετριαστεί μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο Τομ Φλέτσερ, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και κορυφαίος συντονιστής έκτακτης βοήθειας, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του ότι χιλιάδες οχήματα ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να εισέρχονται εβδομαδιαίως για να αποτρέψουν περαιτέρω καταστροφή.

«Έχουμε 190.000 μετρικούς τόνους προμηθειών στα σύνορα που περιμένουν να εισέλθουν και είμαστε αποφασισμένοι να τα παραδώσουμε. Αυτά είναι απαραίτητα τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά που σώζουν ζωές», δήλωσε ο Φλέτσερ.

Ο διετής αεροπορικός και χερσαίος πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς έδιωξε σχεδόν όλους τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας από τα σπίτια τους και ο λιμός είναι παρών στο βορρά, λένε οι παγκόσμιοι παρατηρητές.

Είσοδος 600 φορτηγών στη Γάζα

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 600 φορτηγά έχουν εγκριθεί για να εισέλθουν στην αποκλεισμένη περιοχή βάσει της τρέχουσας συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ο Φλέτσερ χαρακτήρισε αυτό ως «καλή βάση», αλλά είπε ότι δεν ήταν αρκετό για να καλύψει την κλίμακα των αναγκών.

Ο Φλέτσερ ζήτησε να επιτραπεί σε πάνω από 50 διεθνείς ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων της Oxfam και του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, να φέρουν βοήθεια, λέγοντας ότι το ζήτημα έχει τεθεί με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους περιφερειακούς εταίρους.

«Δεν μπορούμε να προσφέρουμε την απαραίτητη κλίμακα χωρίς την παρουσία και τη δέσμευσή τους. Θέλουμε λοιπόν να τους δούμε ξανά. Υποστηρίζουμε εκ μέρους τους», είπε.

Ο Φλέτσερ είπε ότι η λεηλασία των φορτηγών βοήθειας – μια συχνή μάστιγα ενώ συνεχίζονται οι μάχες – έχει μειωθεί απότομα τις τελευταίες ημέρες καθώς οι παραδόσεις αυξήθηκαν.

«Αν εισάγετε μόνο 60 φορτηγά την ημέρα, απελπισμένοι, πεινασμένοι άνθρωποι θα επιτεθούν σε αυτά τα φορτηγά. Ο τρόπος για να σταματήσει η λεηλασία είναι να παραδοθεί βοήθεια σε μαζική κλίμακα και να επαναλειτουργήσει ο ιδιωτικός τομέας και οι εμπορικές αγορές».

Ο Φλέτσερ χαιρέτισε την προσφορά της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία υποστηρίζεται από τη Δύση, να διαδραματίσει ρόλο στην επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος Ράφα με την Αίγυπτο για την παράδοση βοήθειας, η οποία αναμένεται την Πέμπτη, μετά από μια καθυστέρηση που επέβαλε το Ισραήλ λόγω της βραδύτητας της Χαμάς στην επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Είπε ότι οι ιατρικές εκκενώσεις μέσω του περάσματος θα αποτελέσουν προτεραιότητα, επικαλούμενος πρόσφατες συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Προσήλωση στην ειρήνη

Είπε ότι για να επιτύχουν οι προσπάθειες για νέα βοήθεια, πρέπει να διατηρηθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. «Χρειαζόμαστε ειρήνη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κλιμακώσουμε μαζικά τις επιχειρήσεις μας. Χρειαζόμαστε ο κόσμος να μείνει πίσω σε αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο».

Τεράστιες εκτάσεις της στενής, έντονα αστικοποιημένης παράκτιας περιοχής έχουν μετατραπεί σε ερημιά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις αεροπορικές επιδρομές που έχουν σκοτώσει σχεδόν 68.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 κρατήθηκαν όμηροι πίσω στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Είκοσι εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα σε αντάλλαγμα για χιλιάδες Παλαιστίνιους που φυλακίστηκαν στο Ισραήλ.

Πηγή: Reuters