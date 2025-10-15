Παλαιστινιακές πηγές: Ο Μαρουάν Μπαργούτι ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς φυλακών, υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά

Παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν ότι ο εξέχων Παλαιστίνιος κρατούμενος Μαρουάν Μπαργούτι υπέστη ξυλοδαρμό από Ισραηλινούς δεσμοφύλακες τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να σπάσουν τέσσερα πλευρά.

Ο πρώην ηγέτης της Φατάχ φέρεται να ξυλοκοπήθηκε κατά τη μεταφορά του μεταξύ εγκαταστάσεων κράτησης στα μέσα Σεπτεμβρίου, από τη φυλακή Ραμόν στη φυλακή Μεγκίντο, σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου Πληροφοριών Κρατουμένων που συνδέεται με τη Χαμάς.

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος επιβλέπει την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών ως υπουργός εθνικής ασφάλειας, αρνείται τους ισχυρισμούς, αλλά ταυτόχρονα λέει ότι είναι «περήφανος που οι συνθήκες του Μπαργούτι έχουν αλλάξει δραστικά» κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Ο δολοφόνος Μπαργούτι γνωρίζει ότι σήμερα, οι τρομοκράτες σαν αυτόν αντιμετωπίζονται αυστηρά, γι’ αυτό και επινοεί ψευδείς ειδήσεις σε μια προσπάθεια να αφυπνίσει τους απεχθείς τρομοκράτες συντρόφους του που τον άφησαν πίσω στη συμφωνία», λέει ο ακροδεξιός υπουργός σε ανακοίνωσή του.

Πιθανός διάδοχος του Αμπάς

Ο Μπαργούτι, που θεωρείται από πολλούς Παλαιστίνιους ως πιθανός διάδοχος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, βρίσκεται φυλακισμένος από το 2002. Εκτίει πέντε σωρευτικές ποινές ισόβιας κάθειρξης συν 40 χρόνια φυλάκισης για βοήθεια στον σχεδιασμό επιθέσεων κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα που σκότωσε πέντε πολίτες.

Ο Μπαργούτι αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του και απέρριψε επίσης την δικαιοδοσία του ισραηλινού δικαστηρίου να τον δικάσει ως μέλος του κοινοβουλίου της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς άσκησαν έντονες πιέσεις για την απελευθέρωση του Μπαργούτι σε μια πρόσφατη ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων, κατά την οποία η τρομοκρατική ομάδα παρέδωσε τους υπόλοιπους 20 ζωντανούς ομήρους με αντάλλαγμα 1.968 Παλαιστίνιους κρατούμενους, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του.

Πηγή: Times of Israel