«Με χτύπησαν και με κλωτσήσαν» – Για κακοποίηση κατηγορεί τους Ισραηλινούς στρατιώτες η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κατηγορεί ισραηλινούς στρατιώτες για σωματική επίθεση κατά τη σύλληψή της κοντά στη Γάζα

Η Τούνμπεργκ βρισκόταν στη «Global Sumud Flotilla», που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Οι επιβάτες, μεταξύ των οποίων η Τούνμπεργκ και η γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, αναχαιτίστηκαν, συνελήφθησαν και κρατήθηκαν από τις ισραηλινές αρχές.

Σωματική βία καταγγέλλει η Τούνμπεργκ

«Με χτύπησαν και με κλότσησαν», είπε η Τούνμπεργκ στην εφημερίδα Aftonbladet, προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες «έριξαν πάνω μου μια ισραηλινή σημαία», με στόχο να την ταπεινώσουν

«Μετά μου τράβηξαν το καπέλο με τον βάτραχο που φορούσα, το πέταξαν κάτω, το ποδοπάτησαν και έκαναν σαν να έχουν νευρικό κλονισμό», περιέγραψε. Η Τούνμπεργκ ισχυρίστηκε ότι τα χέρια της ήταν δεμένα με καλώδια και ότι οι στρατιώτες σχημάτιζαν ουρά για να βγάλουν selfies μαζί της, ενώ τα προσωπικά της αντικείμενα καταστρέφονταν αργά με μαχαίρια.

Κατηγορίες στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Σε κάποια στιγμή, ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκιρ εμφανίστηκε μπροστά στην ομάδα των ακτιβιστών φωνάζοντας: «Είστε τρομοκράτες. Θέλετε να σκοτώσετε εβραιόπουλα», όπως ανέφερε η Τούνμπεργκ.

«Υπάρχουν πολλά που δεν θυμάμαι», πρόσθεσε. «Γίνεται τόσα πολλά ταυτόχρονα. Βρίσκεσαι σε κατάσταση σοκ».

Κατά τη διάρκεια της κράτησης, η Τούνμπεργκ δήλωσε ότι οι φύλακες της φυλακής απειλούσαν συχνά να «ψεκάσουν με αέριο» τους ακτιβιστές στα κελιά τους. Επίσης, ανέφερε ότι βρισκόταν απομονωμένη στο δικό της κελί, γεμάτο έντομα.

Η απάντηση του Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν απάντησαν σε πολλαπλά αιτήματα για σχόλιο. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις κατηγορίες κακομεταχείρισης «τόλμημες ψευδείς δηλώσεις».

«Η Γκρέτα επίσης δεν υπέβαλε καμία καταγγελία στις ισραηλινές αρχές για αυτές τις γελοίες και αβάσιμες κατηγορίες — γιατί δεν συνέβησαν ποτέ», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση στις 5 Οκτωβρίου.

Σουηδή ΥΠΕΞ: Οι ακτιβιστές του στολίσκου «έθεσαν τους εαυτούς τους σε μεγάλο κίνδυνο»

Η Σουηδική πρεσβεία χρειάστηκε ημέρες για να συναντήσει τους Σουηδούς που κρατούνταν στο Ισραήλ, σύμφωνα με την Τούνμπεργκ, δείχνοντας μικρό ενδιαφέρον για την κακομεταχείρισή τους.

Σε ερώτηση για τους ισχυρισμούς της Τούνμπεργκ, η ΥΠΕΞ Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ είπε στην Aftonbladet ότι οι ακτιβιστές «έθεσαν τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο» συμμετέχοντας στην αποστολή του στολίσκου.

Η Τούνμπεργκ απελευθερώθηκε και απελάθηκε μετά από πέντε ημέρες. Ανέφερε ότι η τσάντα της της επιστράφηκε με γραμμένες λέξεις όπως «πουτάνα» και άλλα προσβλητικά σχόλια.

Με πληροφορίες από POLITICO