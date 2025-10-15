Πορτογαλία: Το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα απόσχει από την προσεχή ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) της Πορτογαλίας θα επιλέξει την αποχή στην ψηφοφορία της 28ης Οκτωβρίου για τον προϋπολογισμό του 2026, επιτρέποντας την έγκρισή του σε πρώτη ανάγνωση.

Ο γενικός γραμματέας του κόμματος Χοσέ Λουίς Καρνέιρο τόνισε πως το PS «δεν θα αποτελέσει παράγοντα πολιτικής αστάθειας» και ότι «θα είναι «εποικοδομητική και υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούσαν αναμενόμενη μια τέτοια στάση, μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου – στις οποίες οι Σοσιαλιστές έχασαν αρκετές έδρες και κατετάγησαν τρίτοι πίσω από το ακροδεξιό κόμμα «Chega» («Αρκετά») – ώστε να αποφευχθεί άλλη μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

«Θα απόσχουμε από την ψηφοφορία, θα διασφαλίσουμε την πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας σε αυτό το στάδιο» δήλωσε ο Καρνέιρο σε δημοσιογράφους. Η τελική ψηφοφορία έχει οριστεί στις 27 Νοεμβρίου.

Η αποχή 58 βουλευτών του PS στο κοινοβούλιο των 230 εδρών σημαίνει πως η κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο – η οποία καταλαμβάνει 91 από τις συνολικά 230 έδρες του πορτογαλικού κοινοβουλίου – θα εξασφαλίσει την έγκριση του προϋπολογισμού επί της αρχής, χωρίς διαπραγματεύσεις με το συχνά απρόβλεπτο Chega που διαθέτει 60 βουλευτές.

«Πυρά» από την ακροδεξιά

Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Αντρέ Βεντούρα δήλωσε ότι γνώριζε εδώ και καιρό πως οι Σοσιαλιστές «είχαν ξεπουληθεί» στην κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση παρουσίασε την Πέμπτη το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, προβλέποντας ελαφρώς ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και ένα μικρό πλεόνασμα για τέταρτο συναπτό έτος, παρά τις νέες φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ανάπτυξη 2,3% της πορτογαλικής οικονομίας το 2026 – λίγο πάνω από την πρόβλεψη της Τράπεζας της Πορτογαλίας (2,2%).

Πηγή: ΑΜΠΕ