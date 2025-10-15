Ευρωπαίος διπλωμάτης: Η απόφαση των ΗΠΑ να αναβάλουν τη συμφωνία για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα επιτρέπει στη Χαμάς να ανασυνταχθεί

Η απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων, ενώ παράλληλα καθυστερούν την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, έδωσε χρόνο στη Χαμάς να ανασυνταχθεί, δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ο Ευρωπαίος διπλωμάτης διευκρινίζει, μιλώντας στους Times of Israel, ότι η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ ήταν κατανοητή, δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της απελευθέρωσης των ομήρων και της πιθανότητας να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα νέα κυβερνητικά και ασφαλιστικά όργανα που θα αντικαταστήσουν τη Χαμάς στη Γάζα, εκτός από τον αφοπλισμό της τρομοκρατικής ομάδας.

Το αμερικανικό σχέδιο

Κατά συνέπεια, η Ουάσιγκτον αποφάσισε να χωρίσει το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα σε δύο και κατάφερε να εξασφαλίσει μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για μια αρχική εκεχειρία, την αρχική αποχώρηση του Ισραήλ, τις διατάξεις για την μεταπολεμική ανθρωπιστική βοήθεια και τους όρους της ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων – όλα εκ των οποίων έχουν χαρακτηριστεί ως πρώτη φάση.

Με τις συνομιλίες για τη δεύτερη φάση να βρίσκονται ακόμη στα αρχικά τους στάδια, η Χαμάς άρχισε γρήγορα να ανακτά τον έλεγχό της σε όλη τη Λωρίδα, πραγματοποιώντας συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων μελών αντίπαλων συμμοριών στη Γάζα και Παλαιστινίων που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ.

«Η Χαμάς παραμένει η πιο κυρίαρχη παλαιστινιακή δύναμη στη Γάζα και δεν υπάρχει καν ανταγωνισμός επειδή δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί κάποια εναλλακτική λύση», θρηνεί ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Πηγή: Times of Israel