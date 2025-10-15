Το στοίχημα του Μακρόν για τις συντάξεις και το «επικίνδυνο ρίσκο» των Σοσιαλιστών

Οι Σοσιαλιστές της Γαλλίας σημείωσαν αυτή την εβδομάδα μια νίκη, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να υποχωρήσει στην αντιδημοφιλή μεταρρύθμιση των συντάξεων — αλλά παραμένουν σε ετοιμότητα για απογοήτευση.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί άφησε να εννοηθεί ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης για την ηλικία συνταξιοδότησης του 2023, μια παραχώρηση που απέτρεψε την άμεση κυβερνητική κατάρρευση, θα μπορούσε να συνδεθεί με την έγκριση ενός μέτρου που οι Σοσιαλιστές δεν υποστηρίζουν πραγματικά: του προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης, που περιλαμβάνει περικοπές δαπανών.

Η «κρίσιμη ισορροπία» των Σοσιαλιστών

«Υπάρχουν πολλά που δεν είναι σωστά» στον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης, είπε ανώνυμα στο POLITICO ένας βουλευτής των Σοσιαλιστών, προκειμένου να συζητήσει τη στρατηγική του κόμματος. «Τελικά, τι θα κάνουμε; Θα ψηφίσουμε υπέρ ή κατά;»

Ο προϋπολογισμός κοινωνικής ασφάλισης πιθανότατα θα χρειαστεί τις ψήφους των Σοσιαλιστών, των οποίων οι 69 βουλευτές κρατούν την ισορροπία δυνάμεων στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, για να εγκριθεί. Εάν το κοινοβούλιο αποτύχει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό, θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να νομοθετήσει μέσω εκτελεστικής ενέργειας, δίνοντας ουσιαστικά στον Λεκορνί τη δυνατότητα να επιβάλει την ατζέντα της κυβέρνησης.

Ο κοινοβουλευτικός ηγέτης των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό, παραδέχθηκε ότι το κόμμα παίρνει ένα «επικίνδυνο ρίσκο» εμπιστευόμενο ότι ο πρωθυπουργός θα τηρήσει την υπόσχεσή του για αναστολή της μεταρρύθμισης.

“Nous faisons un pari, un pari risqué dont seul l’avenir nous dira ce qu’il est”, affirme le président des députés socialistes @BorisVallaud. #DirectAN pic.twitter.com/yKNT4FuGnx — LCP (@LCP) October 14, 2025

Έντονες αμφισβητήσεις από την αντιπολίτευση

Άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβήτησαν γρήγορα το πόσο σοβαρή είναι η κυβέρνηση σχετικά με την ανακοίνωση.

«Όλα αυτά μοιάζουν με μια μίξη αυτοσχεδιασμού — και ίσως λίγο με εξαπάτηση», είπε ο Έρικ Κοκερέλ, επικεφαλής της επιτροπής οικονομικών της Εθνοσυνέλευσης και βουλευτής της σκληρά αριστερής ομάδας France Unbowed.

La taxe Zucman est un bon outil pour plus de justice fiscale et de rentrées fiscales dans les caisses de l’Etat. A l’Assemblée, elle a été portée par nos amendements lors des derniers PLF et elle a été relancée par la proposition de loi d’Eva Sas. Elle n’est pas made in… pic.twitter.com/T6XvwoN0Ur — Eric Coquerel (@ericcoquerel) October 15, 2025

Η μεταρρύθμιση προβλέπει αύξηση της ελάχιστης ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τρεις μήνες κάθε χρόνο μέχρι το 2030. Η τρέχουσα πρόταση της κυβέρνησης είναι να παγώσει η αύξηση στα 62 χρόνια και 9 μήνες μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, δηλαδή μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Την Τρίτη, ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε να δίνει σιωπηρή έγκριση στον Λεκορνού για την αναστολή της μεταρρύθμισης, η οποία έχει γίνει το χαρακτηριστικό στοιχείο της πολυτάραχης δεύτερης θητείας του.

Ποιο θα είναι το τίμημα;

Η μεταρρύθμιση του 2023 προωθήθηκε στο κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία, αξιοποιώντας ένα συνταγματικό παραθυράκι, παρά την αντίθεση της πλειοψηφίας του πληθυσμού και τις πολύμηνες μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα. Ο Μακρόν την είχε παρουσιάσει πάντοτε ως κρίσιμη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του γαλλικού συστήματος συντάξεων.

Ο Λεκορνού εκτίμησε ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης θα κοστίσει 400 εκατ. ευρώ το 2026 και τόνισε ότι οποιαδήποτε απώλεια πρέπει να αντισταθμιστεί με εξοικονόμηση δαπανών για τον περιορισμό της δημόσιας δαπάνης.

«Όσα έχουν λεχθεί από την Τρίτη οδηγούν τον πληθυσμό να πιστεύει ότι η αναστολή έχει αποφασιστεί», δήλωσε την Τετάρτη ο Πολ Κριστόφ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Horizons, που συμμαχεί με τον Μακρόν. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί: όσο το κοινοβούλιο δεν έχει ψηφίσει, η αναστολή δεν ισχύει».

Με πληροφορίες από POLITICO