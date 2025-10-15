Κομισιόν και Μαδρίτη αποδοκιμάζουν τις απειλές Τραμπ για δασμούς με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες της Ισπανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική κυβέρνηση απέρριψαν την Τετάρτη την τελευταία απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει υψηλότερους δασμούς στη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να επιτύχει τον προτεινόμενο στόχο του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένος» με την Ισπανία, επειδή ήταν η μόνη χώρα που απέρριψε τον νέο στόχο δαπανών του 5% του ΑΕΠ, προσθέτοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο τιμωρίας της μεσογειακής χώρας. Είχε προηγουμένως προτείνει να αναγκαστεί η Ισπανία να «πληρώσει τα διπλάσια» στις εμπορικές συνομιλίες.

Η εμπορική πολιτική εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Βρυξελλών και η Επιτροπή θα «ανταποκριθεί κατάλληλα, όπως κάνουμε πάντα, σε τυχόν μέτρα που λαμβάνονται κατά ενός ή περισσότερων κρατών μελών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, σε συνέντευξη Τύπου.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών που υπογράφηκε τον Ιούλιο ήταν η σωστή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων, πρόσθεσε ο Γκιλ.

Τι υποστηρίζουν Ισπανία και ΝΑΤΟ

«Η συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες δεν αφορά την αύξηση των δαπανών μόνο και μόνο για την αύξησή τους, αλλά την αντιμετώπιση πραγματικών απειλών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου της Ισπανίας. «Κάνουμε το καθήκον μας για να αναπτύξουμε τις απαραίτητες δυνατότητες και να συμβάλουμε στη συλλογική άμυνα των συμμάχων μας».

Η Ισπανία έχει υπερδιπλασιάσει τις ονομαστικές αμυντικές δαπάνες από 0,98% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2017 σε 2% φέτος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 32,7 δισεκατομμύρια ευρώ (38 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι οι σύμμαχοι δεν συζητούσαν τον στόχο του 5% για το 2035 στη συνάντηση της Τετάρτης επειδή έδιναν προτεραιότητα στην τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά δεν απέκλεισε εντελώς μια αλλαγή στη θέση της Ισπανίας.

Τι θα μπορούσε να κάνει η Ουάσιγκτον

Οι στοχευμένοι δασμοί από τις ΗΠΑ εναντίον μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ είναι σπάνιοι, αλλά υπάρχουν προηγούμενα, δήλωσε ο Ιγκνάσιο Γκαρσία Μπερσέρο, ανώτερος συνεργάτης στο οικονομικό think tank Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες.

Το 1999, οι ΗΠΑ επέβαλαν στην ΕΕ τιμωρητικούς δασμούς 100% σε προϊόντα όπως η σοκολάτα, το χοιρινό κρέας, τα κρεμμύδια και οι τρούφες σε αντίποινα για την απαγόρευση εισαγωγής από την ΕΕ βοείου κρέατος με ορμόνες, αλλά εξαιρούσαν τη Βρετανία, η οποία εκείνη την εποχή ήταν ακόμα μέλος του εμπορικού μπλοκ.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν κυρώσεις αντιντάμπινγκ σε ευρωπαϊκά προϊόντα που παράγονται κυρίως στην Ισπανία, δήλωσε ο Χουάν Κάρλος Μαρτίνεθ Λαζάρο, καθηγητής στη σχολή επιχειρήσεων IE της Μαδρίτης.

Το 2018, η Ουάσιγκτον επέβαλε έναν συνδυασμό δασμών άνω του 30% στις ισπανικές μαύρες επιτραπέζιες ελιές κατόπιν αιτήματος των Καλιφορνέζων ελαιοκαλλιεργητών. Το μερίδιο της Ισπανίας στην αγορά των ΗΠΑ μειώθηκε κατακόρυφα από 49% το 2017 σε 19% το 2024.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν η μεταφορά των ναυτικών και αεροπορικών βάσεων που έχουν οι ΗΠΑ στη νότια Ισπανία στο Μαρόκο – μια ιδέα που διατυπώθηκε, ανοίγει νέα σελίδα, από τον πρώην αξιωματούχο του Τραμπ, Ρόμπερτ Γκρίνγουεϊ – η οποία θα έβλαπτε τις τοπικές οικονομίες μέσω της απώλειας χιλιάδων έμμεσων θέσεων εργασίας.

Πηγή: Reuters