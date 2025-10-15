Ισημερινός: Δύο βόμβες εξερράγησαν σε γέφυρες

Εκρηκτικοί μηχανισμοί πυροδοτήθηκαν σε δύο γέφυρες, σε δρόμους κατά μήκος των ακτών του Ισημερινού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών της χώρας, καθώς εντείνεται η βία, μία ημέρα αφού παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη έξω από ένα εμπορικό κέντρο στο Γουαγιακίλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Ο υπουργός Υποδομών Ρομπέρτο Λούκε ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι επιθέσεις στις γέφυρες είχαν ως στόχο να διαταραχθεί η κυκλοφορία. Σημείωσε ότι οι αρχές «εργάζονται για να εκτιμήσουν τις ζημιές» και την κατάσταση των γεφυρών.

Την Τρίτη, ένα όχημα ανατινάχθηκε έξω από εμπορικό κέντρο στο Γουαγιακίλ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας πολλούς άλλους. Ένα δεύτερο παγιδευμένο αυτοκίνητο βρέθηκε σε μικρή απόσταση, όμως δεν εξερράγη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ