Κόσμος

Αλεξάντερ Νόβακ: Η Ρωσία θα μπορούσε να εισάγει βενζίνη

REUTERS/Ramil Sitdikov

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα μετά από σειρά ουκρανικών επιθέσεων

Η Ρωσία έχει την επιλογή να εισάγει βενζίνη, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

«Η δυνατότητα αυτή υπάρχει. Η νομοθεσία μας επιτρέπει τις εισαγωγές και η ρωσική κυβέρνηση έχει μειώσει τον προηγούμενο δασμό εισαγωγής του 5%, ο οποίος ήταν στην ουσία απαγορευτικός», δήλωσε ο Νόβακ.

«Τώρα η κυβέρνηση μείωσε τον δασμό αυτό στο μηδέν, έτσι ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προμηθεύουν βενζίνη και προϊόντα καυσίμων».

Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα έπειτα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

