Θύμα βιασμού η νοσοκόμα του Σουμάχερ – Φίλος του γιου του ο φερόμενος δράστης

Στην Ελβετία, ένας οδηγός αγώνων αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας νοσοκόμας που εργαζόταν για τον Μίκαελ Σουμάχερ, μέσα στο σπίτι του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της F1, στην πόλη Gland.

Ο κατηγορούμενος, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αλλά σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για Αυστραλό, φέρεται να είχε στενή φιλία με τον γιο του Σουμάχερ, Μικ. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η επίθεση σημειώθηκε ενώ η γυναίκα διέμενε στην έπαυλη της οικογένειας. Τονίζεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας Σουμάχερ δεν εμπλέκεται και δεν υπάρχει καμία ένδειξη συμμετοχής ή ευθύνης από πλευράς τους.

Το χρονικό του βιασμού

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η φερόμενη σεξουαλική επίθεση έλαβε χώρα σε ένα υπνοδωμάτιο στον πάνω όροφο, μετά από μια βραδιά κατά την οποία η νοσοκόμα και οι συνάδελφοί της είχαν καταναλώσει κοκτέιλ. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το 2019, ενώ η μήνυση υποβλήθηκε δύο χρόνια αργότερα.

Το θύμα ήταν μέλος της ιατρικής ομάδας που παρείχε φροντίδα στον Σουμάχερ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε ατύχημα σκι στη Γαλλία το 2013.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης ήρθαν πρόσφατα στο φως μέσα από ρεπορτάζ του ελβετικού ειδησεογραφικού ιστότοπου 24heures, ενόψει της επικείμενης δίκης αυτής της εβδομάδας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά το πέρας της βάρδιας της, η νοσοκόμα συναντήθηκε με δύο συναδέλφους της, οι οποίοι έπαιζαν μπιλιάρδο με τον κατηγορούμενο. Όταν ένιωσε αδιαθεσία λόγω των ποτών, οι συνάδελφοί της την οδήγησαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο για να ξεκουραστεί.

Στη συνέχεια, μια από τις συναδέλφους τη μετέφερε σε δωμάτιο προσωπικού, ενώ λίγο αργότερα την τοποθέτησαν στο κρεβάτι της μαζί με τον οδηγό, ντυμένη και με τα φώτα αναμμένα. Οι εισαγγελικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο κατηγορούμενος επέστρεψε στο δωμάτιο και προέβη στη σεξουαλική επίθεση, ενώ το θύμα βρισκόταν σε κατάσταση αδυναμίας.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι είχε στο παρελθόν μια μια συναινετική επαφή με το θύμα σε ένα νυχτερινό κλαμπ στη Γενεύη, όπως αναφέρει το 24heures. Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι παραδέχεται την ύπαρξη μιας εθελούσιας σχέσης στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίζει την κατηγορία του βιασμού.