Το Ισραήλ αναμένει απόψε από τη Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς και άλλων ομήρων, σύμφωνα με αξιωματούχο

Τι δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος

Το Ισραήλ αναμένει την επιστροφή περισσότερων σορών ομήρων αργότερα απόψε, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο στην εφημερίδα Times of Israel.

Τα λείψανα επτά ομήρων απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συμφωνίας για τη Γάζα, καθώς και η σορός ενός άγνωστου ατόμου, το οποίο η Χαμάς επιμένει ότι είναι στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Το καταριανό κανάλι Al-Arabi αναφέρει ότι η Χαμάς θα παραδώσει απόψε στο Ισραήλ τις σορούς 5 ομήρων.

«Κανένας συμβιβασμός» για την επιστροφή των σορών

Η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί» όσο οι σοροί ορισμένων ομήρων παραμένουν στη Γάζα.

Η Χαμάς «υποχρεούται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας», τόνισε, αναφερόμενη στις σορούς των 21 νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι να επιστρέψουν οι πεσμένοι όμηροί μας, ο καθένας τους».

Μάλιστα, η Μπεντροσιάν ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ «μένει σταθερό» στο να «διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το κράτος του Ισραήλ».

Πηγή: Times of Israel, BBC

