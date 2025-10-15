Logo Image

Αυστηρό μήνυμα του Ισραήλ προς τη Χαμάς: «Κανένας συμβιβασμός» για την επιστροφή των σορών

Τι δήλωσε η εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι «η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί» όσο οι σοροί ορισμένων ομήρων παραμένουν στη Γάζα.

Η Χαμάς «υποχρεούται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας», τόνισε, αναφερόμενη στις σορούς των 21 νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Και πρόσθεσε: «Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι να επιστρέψουν οι πεσμένοι όμηροί μας, ο καθένας τους».

Μάλιστα, η Μπεντροσιάν ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ «μένει σταθερό» στο να «διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το κράτος του Ισραήλ».

Πηγή: BBC

