Σμιχάλ: Η Ουκρανία χρειάζεται έως και 20 δισεκ. δολάρια σε αμερικανικά όπλα μέσω του προγράμματος του ΝΑΤΟ

Η Ουκρανία θα χρειαστεί στρατιωτική βοήθεια αξίας μεταξύ 12 και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων το επόμενο έτος, στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής για την άμυνα στις Βρυξέλλες, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι ικανή να κατασκευάσει 10 εκατομμύρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2026 με επαρκή χρηματοδότηση από τους συμμάχους, αλλά ότι χρειάζεται επίσης περισσότερα βλήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς καθώς πολεμά τις ρωσικές δυνάμεις.

Πηγή: Reuters