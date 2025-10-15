Logo Image

Χέγκσεθ: Μέτρα κατά της Ρωσίας για να «πληρώσει το κόστος» αν δεν τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

REUTERS/Yves Herman

Προειδοποίηση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας κατά της Μόσχας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να «επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της» εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματιστεί.

«Εάν πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας των συμμάχων του Κιέβου στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ.

Πηγή: Reuters 

