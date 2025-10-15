Ισραήλ: Ο Νετανιάχου δεν μετέβη στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σεΐχ για να αποφύγει την οργή των υπερορθόδοξων βουλευτών, σύμφωνα με αξιωματούχο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν παρέστη στη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας στο Σαρμ Ελ-Σέιχ για να αποφύγει την οργή των μελών του θρησκευτικού συνασπισμού, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο Γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού στους Times of Israel.

«Δεν ταξιδέψαμε λόγω της αργίας που πλησίαζε», λέει ο αξιωματούχος για την αργία του Σιμχάτ Τόρα, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 6 μ.μ. το βράδυ της Δευτέρας, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ.

«Απλώς πέρασε ο χρόνος», ανάφερε ο αξιωματούχος. «Θέλαμε να πάμε. Σχεδιάζαμε να πάμε. Αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι οι ομιλίες συνεχίστηκαν, ο Τραμπ, ο οποίος δεν ήταν προγραμματισμένος να μιλήσει για περισσότερο από μία ώρα, μίλησε για περισσότερο από μία ώρα, ο πρωθυπουργός μίλησε για σχεδόν μία ώρα, ο πρόεδρος της Κνεσέτ μίλησε για σχεδόν μία ώρα».

«Έχουμε επίσης και άλλους ανθρώπους που πρέπει να σεβαστούμε και να τους λάβουμε υπόψη σε θρησκευτικά ζητήματα», υπογράμμισε ο ανώτερος αξιωματούχος, πιθανώς αναφερόμενος σε υπερορθόδοξα κόμματα. «Είναι μέρος του συνασπισμού και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη».

Η απόφαση να μην μεταβεί κανείς στη σύνοδο κορυφής για το μέλλον της Γάζας δεν είχε καμία σχέση με την επιθυμία να αποφύγει να φωτογραφηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, λέει ο αξιωματούχος.

«Γνωρίζαμε ότι ο Αμπού Μάζεν θα ήταν εκεί», τόνισε ο αξιωματούχος για την απόφαση να συμφωνήσει αρχικά να πάει, χρησιμοποιώντας το πολεμικό ψευδώνυμο του Αμπάς. «Απλώς δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τον Αμπού Μάζεν».

Πηγή: Times of Israel