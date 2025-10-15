Logo Image

Γάζα: Το Ισραήλ παρέδωσε 45 σορούς παλαιστινίων

Συνολικά 90 παλαιστινιακές σοροί έχουν παραδοθεί σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας

Το Ισραήλ παρέδωσε τις σορούς 45 Παλαιστινίων την Τετάρτη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σωρών που έχουν παραδοθεί σε 90, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας που μεσολάβησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ έπρεπε να παραδίδει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό που του επιστρεφόταν.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς παρέδωσε τρεις σορούς Ισραηλινών και ενός Νεπαλέζου για μεταφορά, ενώ την Τρίτη παρέδωσε ακόμη τρεις Ισραηλινούς και μία μέχρι στιγμής αγνώστων στοιχείων σορό, που ο στρατός δήλωσε ότι δεν ανήκε σε άτομο καταγεγραμμένο μεταξύ των νεκρών ομήρων.

