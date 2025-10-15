Logo Image

Μέση Ανατολή: Το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει ξανά την Πέμπτη υπό την επίβλεψη της αποστολής της ΕΕ

Κόσμος

Μέση Ανατολή: Το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει ξανά την Πέμπτη υπό την επίβλεψη της αποστολής της ΕΕ

REUTERS/Stringer/File Photo

Τι μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης

Το πέρασμα της Ράφα έχει προγραμματιστεί να ανοίξει αύριο, Πέμπτη, υπό την επίβλεψη της Αποστολής Συνοριακής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στην εφημερίδα Times of Israel.

«Θα είναι ανοιχτό τόσο για άτομα όσο και για οχήματα», αναφέρει η πηγή.

Δύο πηγές δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι το άνοιγμα θα γίνει αύριο.

Η Παλαιστινιακή Αρχή δηλώνει έτοιμη να λειτουργήσει το πέρασμα της Ράφα

Η Παλαιστινιακή Αρχή δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμη να λειτουργήσει ένα βασικό πέρασμα για την παροχή βοήθειας μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, ενώ παράλληλα εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το ποιος θα πληρώσει για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου θύλακα μετά από δύο χρόνια πολέμου.

«Τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε ξανά και έχουμε ειδοποιήσει όλα τα μέρη ότι είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε το πέρασμα της Ράφα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Σταγιέχ, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Με πληροφορίες από Times of Israel

