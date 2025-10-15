Logo Image

Αφγανιστάν: Πυρκαγιές στην Καμπούλ μετά από δύο εκρήξεις – Το Πακιστάν «δείχνουν» οι Ταλιμπάν

Φωτ. αρχείου

Δύο νέες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στο κέντρο της Καμπούλ σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο, στο φόντο ενός νέου επεισοδίου βίας με το γειτονικό Πακιστάν.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε ότι βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο εξερράγη, καθώς και ένας ηλεκτρικός μετασχηματιστής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές στην αφγανική πρωτεύουσα, όπου ασθενοφόρα διέσχισαν το κέντρο της πόλης που φυλάσσεται από δυνάμεις ασφαλείας των ταλιμπάν.

Σύννεφα μαύρου καπνού φαίνονται στον ουρανό, ενώ κομμάτια γυαλιού βρίσκονται διάσπαρτα στο έδαφος από τα κτήρια που επλήγησαν από τις εκρήξεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Την περασμένη Πέμπτη, η αφγανική πρωτεύουσα είχε συγκλονιστεί από άλλες δύο εκρήξεις, μεγαλύτερης έντασης.

Οι εκρήξεις αυτές, την ευθύνη για τις οποίες απέδωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Πακιστάν, αποτέλεσαν προμήνυμα φονικών συγκρούσεων στα σύνορα, που επέμειναν σήμερα και οδήγησαν στον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

