Ρωσία: Ο Αλ Σάραα δεσμεύτηκε στον Πούτιν για σεβασμό των ήδη συναφθέντων συμφωνιών Μόσχας-Δαμασκού

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάραα δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη ότι θα τηρήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της χώρας του και της Μόσχας, μια δέσμευση που υποδηλώνει ότι οι δύο κύριες στρατιωτικές βάσεις της Μόσχας στη Συρία είναι ασφαλείς.

Ο αλ Σάραα, ο οποίος κάποτε ηγήθηκε του συριακού παρακλαδιού της Αλ Κάιντα και ο οποίος ανέτρεψε τον προκάτοχό του Μπασάρ αλ Άσαντ, έναν στενό σύμμαχο της Ρωσίας, στα τέλη του περασμένου έτους, μιλούσε στην έναρξη των συνομιλιών του Κρεμλίνου με τον Πούτιν, την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε την εξουσία.

«Υπάρχουν διμερείς σχέσεις και κοινά συμφέροντα που μας συνδέουν με τη Ρωσία και σεβόμαστε όλες τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει μαζί της. Εργαζόμαστε για τον επαναπροσδιορισμό της φύσης των σχέσεων με τη Ρωσία», δήλωσε ο Σάραα, ο οποίος μιλούσε στα αραβικά, στον Πούτιν.

Ο Πούτιν του είπε ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να κάνει ό,τι μπορούσε για να ενεργήσει σε αυτό που χαρακτήρισε «πολλές ενδιαφέρουσες και χρήσιμες αρχές» που είχαν ήδη συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά την ανανέωση των σχέσεων.

Ο Σύρος πρόεδρος σημείωσε ότι οι δύο χώρες συνδέονται με «σοβαρές και ουσιαστικές γέφυρες συνεργασίας».

Ο Πούτιν απάντησε λέγοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Συρίας ήταν πάντα φιλικές. «Διατηρούμε διπλωματικές σχέσεις για πάνω από 80 χρόνια και αυτές καθιερώθηκαν στις πιο δύσκολες στιγμές για τη Ρωσία, για τη Σοβιετική Ένωση, το 1944», υπενθύμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη επίσης τον αλ Σάραα για το γεγονός ότι διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Συρία.

«Πιστεύω ότι αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία για εσάς, επειδή οδηγεί στην ενοποίηση της κοινωνίας και, παρά το γεγονός ότι η Συρία περνάει αυτή τη στιγμή δύσκολες στιγμές, θα ενισχύσει τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων στη Συρία», δήλωσε ο Πούτιν.

Ρωσικές στρατιωτικές βάσεις

Η τύχη των δύο κύριων ρωσικών βάσεων στη Συρία – της αεροπορικής βάσης Χμεϊμίμ στην επαρχία Λατάκια της Συρίας και της ναυτικής της εγκατάστασης στην Ταρτούς στις ακτές – θα συζητηθεί, ανέφερε νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία, η οποία έχει οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα στη Συρία, τα οποία θέλει επίσης να διασφαλίσει, έχει στρατιωτική παρουσία και στο αεροδρόμιο Καμισλί.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα πιστεύει ότι η Δαμασκός επιθυμεί να παραμείνουν οι στρατιωτικές βάσεις και μίλησε για την ιδέα να χρησιμοποιηθούν και ως κόμβοι υλικοτεχνικής υποστήριξης για την παροχή βοήθειας στην Αφρική δια θαλάσσης και αέρος.

Σύροι αξιωματούχοι αναζητούν εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα βοηθήσει στον επανεξοπλισμό των υπολειμμάτων των δυνάμεων του Άσαντ, ανέφερε μια συριακή πηγή. Ο αλ Σάραα ελπίζει ότι η Ρωσία θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση του συριακού στρατού, ανέφερε η ίδια πηγή.

Η σημασία της επίσκεψης

Η επίσκεψη του αλ Σάραα είναι ένα «ευαίσθητο» ζήτημα. Η Ρωσία χρησιμοποίησε τη στρατιωτική της ισχύ για να υποστηρίξει τον Άσαντ επί χρόνια εναντίον των Σύρων ανταρτών που ήρθαν στην εξουσία τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους με επικεφαλής τον αλ Σάραα. Στη συνέχεια, η Μόσχα έδωσε άσυλο στον Άσαντ και την οικογένειά του όταν εγκατέλειψαν τη χώρα.

Οι Άσαντ ζουν τώρα διακριτικά στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αλ Σάραα θα ζητήσει επίσημα από τη Μόσχα να παραδώσει τον Άσαντ για να δικαστεί για φερόμενα εγκλήματα κατά των Σύρων, δήλωσαν στο Reuters δύο συριακές πηγές.

Η Ρωσία υπερηφανεύεται που είναι σε θέση να προστατεύσει τους ξένους συμμάχους της εάν και όταν αντιμετωπίσουν προβλήματα και είναι απίθανο να συμφωνήσει να παραδώσει τον Άσαντ στη Δαμασκό. Ο Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία χορήγησε άσυλο στον Άσαντ επειδή η ζωή του είχε τεθεί υπό απειλή.

Ο αλ Σάραα, ο οποίος ελπίζει να εξασφαλίσει οικονομικές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης των προμηθειών σιταριού με ευνοϊκούς όρους και αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον πόλεμο, αναμένεται να πιέσει για την υποστήριξη της Μόσχας για να αντισταθεί στις ισραηλινές απαιτήσεις για μια ευρύτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία.

Μπορεί επίσης να θέσει το ζήτημα της αναδιάταξης της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας ως εγγυητή έναντι περαιτέρω ισραηλινών καταπατήσεων, ανέφερε μία από τις δύο πηγές.

Πηγή: Reuters, Tass