Άγρια γυναικοκτονία στην Ιταλία: Την έσφαξε με 24 μαχαιριές μπροστά στα μάτια των γειτόνων

Σοκαρισμένη είναι η ιταλική κοινή γνώμη μετά την άγρια γυναικοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συνοικία Γκόρλα του Μιλάνου. Θύμα, μια 29χρονη γυναίκα — μοντέλο και σχεδιάστρια — που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 52χρονου πρώην συντρόφου της, ύστερα από έντονο καβγά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η νεαρή γυναίκα είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη σχέση τους και είχε ενημερώσει σχετικά τον 52χρονο, γνωρίζοντας τον εκρηκτικό του χαρακτήρα. Ο άνδρας, αντιδρώντας βίαια, ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες κατευθύνθηκαν αμέσως προς το διαμέρισμα του ζευγαριού.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα: ο δράστης βρισκόταν στην ταράτσα και επιτίθετο με μαχαίρι στη γυναίκα, μπροστά στα μάτια των έντρομων γειτόνων. Ο 52χρονος επιχείρησε στη συνέχεια να θέσει τέλος στη ζωή του, προτού ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο του Μιλάνου.

Η 29χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, έχοντας δεχθεί 24 μαχαιριές από κυνηγετικό μαχαίρι που ο δράστης είχε πάρει από το σπίτι του.

Στις 70 οι γυναικοτονίες στην Ιταλία το 2025

Το ειδεχθές αυτό έγκλημα αποτελεί την 70ή καταγεγραμμένη γυναικοκτονία στην Ιταλία από τις αρχές του έτους. Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι το νομικό πλαίσιο για την έμφυλη βία έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη έξαρση τέτοιων περιστατικών.