Γάζα: Φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισέρχονται στον θύλακα καθώς η διαμάχη για τις σορούς ομήρων έχει σταματήσει

Φορτηγά βοήθειας έφτασαν στη Γάζα την Τετάρτη και το Ισραήλ επανέλαβε τις προετοιμασίες για το άνοιγμα του κύριου περάσματος της Ράφα μετά από μια διαμάχη σχετικά με την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων, η οποία είχε απειλήσει να εκτροχιάσει την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Το Ισραήλ είχε απειλήσει να κρατήσει κλειστή τη Ράφα και να μειώσει τις προμήθειες βοήθειας, επειδή η Χαμάς επέστρεφε τα σώματα πολύ αργά, δείχνοντας τους κινδύνους για μια εκεχειρία που σταμάτησε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα και απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους που κρατούσε η Χαμάς.

Ωστόσο, η ένοπλη ομάδα επέστρεψε περισσότερα ισραηλινά σώματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε την Τετάρτη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για το άνοιγμα της Ράφα στους πολίτες της Γάζας, ενώ ένας δεύτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι θα εισέλθουν 600 φορτηγά βοήθειας.

Διαμάχη για την επιστροφή των σορών

Η Χαμάς επέστρεψε τέσσερις σορούς που επιβεβαιώθηκαν ως νεκροί όμηροι τη Δευτέρα και άλλες τέσσερις σορούς αργά την Τρίτη, αν και οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι μία από αυτές τις σορούς δεν ήταν ομήρου.

Η διαμάχη για την επιστροφή των σορών εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να διαταράξει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, μαζί με άλλα σημαντικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Οι μεταγενέστερες φάσεις της εκεχειρίας απαιτούν από τη Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία, κάτι που μέχρι στιγμής αρνείται να κάνει. Έχει ξεκινήσει μια καταστολή ασφαλείας, επιδεικνύοντας την εξουσία της στη Γάζα μέσω δημόσιων εκτελέσεων και συγκρούσεων με τοπικές φυλές.

Μακροπρόθεσμα στοιχεία του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διακυβέρνησης της Γάζας, της σύνθεσης μιας διεθνούς δύναμης που θα αναλάβει εκεί και των κινήσεων προς τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, δεν έχουν ακόμη προκύψει.

Είκοσι μία σοροί ομήρων παραμένουν στη Γάζα, αν και μερικές μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ή να ανακτηθούν λόγω της καταστροφής κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Μια διεθνής ομάδα εργασίας έχει σκοπό να τις βρει.

Η συμφωνία απαιτεί επίσης από το Ισραήλ να επιστρέψει τις σορούς 360 Παλαιστινίων μαχητών που σκοτώθηκαν στη μάχη. Η πρώτη ομάδα των 45 παραδόθηκε την Τρίτη και ταυτοποιείται, δήλωσαν οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Ανθρωπιστική βοήθεια και διέλευση συνόρων

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, με σχεδόν όλους τους κατοίκους να εκτοπίζονται από τα σπίτια τους, ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας αναφέρει ότι υπάρχει λιμός στον θύλακα και οι υγειονομικές αρχές είναι υπερφορτωμένες.

Βίντεο του Reuters έδειξε μια πρώτη ομάδα φορτηγών να κινείται από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων προς το πέρασμα της Ράφα τα ξημερώματα της Τετάρτης, μερικά βυτιοφόρα να μεταφέρουν καύσιμα και άλλα φορτωμένα με παλέτες βοήθειας.

Ωστόσο, δεν ήταν σαφές εάν η πομπή αυτή θα ολοκλήρωνε τη διέλευσή της στη Γάζα ως μέρος των 600 φορτηγών που επρόκειτο να εισέλθουν στον θύλακα την Τετάρτη – το πλήρες ημερήσιο φορτίο που απαιτείται βάσει του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός. Φορτηγά βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα μέσω άλλων περασμάτων.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και άλλων περασμάτων μετά από ισραηλινή επιθεώρηση ασφαλείας», δήλωσε ο ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, ανέφερε ότι οι παραδόσεις βοήθειας της Τετάρτης θα περιλαμβάνουν τρόφιμα, ιατρικά εφόδια, καύσιμα, αέριο μαγειρέματος και εξοπλισμό για την επισκευή ζωτικών υποδομών.

Υπογραμμίζοντας τις πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκεχειρία, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, αντίπαλος του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε στο X ότι η παράδοση βοήθειας ήταν «ντροπή».

«Η ναζιστική τρομοκρατία κατανοεί μόνο τη βία και ο μόνος τρόπος για να λυθούν τα προβλήματα με αυτήν είναι να εξαλειφθεί από προσώπου γης», πρόσθεσε, κατηγορώντας τη Χαμάς για ψέματα και καταχρήσεις σχετικά με την επιστροφή των σορών των ομήρων.

Η Ράφα αναμένεται να ανοίξει για τους Παλαιστίνιους κατοίκους της Γάζας, είτε εισέρχονται είτε εξέρχονται από τον θύλακα. Αλλά οι κάτοικοι της Γάζας που περιμένουν ιατρική εκκένωση δήλωσαν στο Reuters ότι δεν έχουν ακόμη λάβει ειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να προετοιμαστούν για το ταξίδι τους.

Εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη Γάζα

Αρκετές άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις που βρίσκονται στη Γάζα έχουν υποστηρίξει την ολοήμερη καταστολή ασφαλείας της Χαμάς, καθώς μάχεται τις τοπικές φατρίες που προσπάθησαν να καταλάβουν περιοχές της επικράτειας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, μία από τις ομάδες που υποστηρίζουν την καταστολή της Χαμάς, χαρακτήρισε τις φατρίες που στοχοποιούνται ως «κέντρα εγκληματικότητας».

Η εκεχειρία προέβλεπε αρχικά την αποκατάσταση της τάξης στη Γάζα από τη Χαμάς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε για τη συμφωνία, ενέκρινε την καταστολή της Χαμάς κατά των αντίπαλων συμμοριών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα αντιμετωπίσει αεροπορικές επιδρομές εάν δεν αφοπλιστεί αργότερα.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε τις δημόσιες εκτελέσεις μετά από ένα βίντεο, το οποίο επικυρώθηκε από το Reuters, που έδειχνε μασκοφόρους ένοπλους να πυροβολούν και να σκοτώνουν επτά δεμένους, γονατισμένους άνδρες σε έναν δρόμο της Γάζας.

Το γραφείο του Αμπάς χαρακτήρισε τις δολοφονίες έγκλημα και «κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Οι ισραηλινές δυνάμεις εντός της Γάζας έχουν υποχωρήσει από αυτό που η συμφωνία εκεχειρίας αποκαλεί κίτρινη γραμμή ακριβώς έξω από τις κύριες πόλεις. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι θα επιβάλει αμέσως οποιαδήποτε παραβίαση της γραμμής.

