Κρεμλίνο: Πούτιν και Αλ Σάραα θα συζητήσουν σήμερα την τύχη των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει συνομιλίες στη Μόσχα με τον Σύρο Άχμεντ αλ-Σάραα σήμερα, στην πρώτη επίσκεψη του Σύρου προέδρου, Άχμεντ αλ Σάραα στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε την εξουσία, και η τύχη των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία θα είναι στην ημερήσια διάταξη, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο αλ Σάραα, ο οποίος κάποτε ηγήθηκε του συριακού παρακλαδιού της Αλ Κάιντα και ο οποίος ανέτρεψε τον στενό σύμμαχο της Ρωσίας Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του περασμένου έτους, βρισκόταν στη Ρωσία για επίσκεψη εργασίας.

Η τύχη των δύο κύριων ρωσικών βάσεων στη Συρία – της αεροπορικής βάσης Χμεϊμίμ στην επαρχία Λατάκια της Συρίας και της ναυτικής της εγκατάστασης στην Ταρτούς στις ακτές – θα συζητηθεί, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία, η οποία έχει οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα στη Συρία, τα οποία θέλει επίσης να διασφαλίσει, έχει στρατιωτική παρουσία και στο αεροδρόμιο Καμισλί.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα πιστεύει ότι η Δαμασκός επιθυμεί να παραμείνουν οι στρατιωτικές βάσεις και μίλησε για την ιδέα να χρησιμοποιηθούν και ως κόμβοι υλικοτεχνικής υποστήριξης για την παροχή βοήθειας στην Αφρική δια θαλάσσης και αέρος.

Σύροι αξιωματούχοι αναζητούν εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα βοηθήσει στον επανεξοπλισμό των υπολειμμάτων των δυνάμεων του Άσαντ, ανέφερε μια συριακή πηγή. Ο αλ Σάραα ελπίζει ότι η Ρωσία θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση του συριακού στρατού, ανέφερε η ίδια πηγή.

Η σημασία της επίσκεψης

Η επίσκεψη του αλ Σάραα είναι ένα «ευαίσθητο» ζήτημα. Η Ρωσία χρησιμοποίησε τη στρατιωτική της ισχύ για να υποστηρίξει τον Άσαντ επί χρόνια εναντίον των Σύρων ανταρτών που ήρθαν στην εξουσία τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους με επικεφαλής τον αλ Σάραα. Στη συνέχεια, η Μόσχα έδωσε άσυλο στον Άσαντ και την οικογένειά του όταν εγκατέλειψαν τη χώρα.

Οι Άσαντ ζουν τώρα διακριτικά στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αλ Σάραα θα ζητήσει επίσημα από τη Μόσχα να παραδώσει τον Άσαντ για να δικαστεί για φερόμενα εγκλήματα κατά των Σύρων, δήλωσαν στο Reuters δύο συριακές πηγές.

Η Ρωσία υπερηφανεύεται που είναι σε θέση να προστατεύσει τους ξένους συμμάχους της εάν και όταν αντιμετωπίσουν προβλήματα και είναι απίθανο να συμφωνήσει να παραδώσει τον Άσαντ στη Δαμασκό. Ο Λαβρόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία χορήγησε άσυλο στον Άσαντ επειδή η ζωή του είχε τεθεί υπό απειλή.

Ο αλ Σάραα, ο οποίος ελπίζει να εξασφαλίσει οικονομικές παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης των προμηθειών σιταριού με ευνοϊκούς όρους και αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον πόλεμο, αναμένεται να πιέσει για την υποστήριξη της Μόσχας για να αντισταθεί στις ισραηλινές απαιτήσεις για μια ευρύτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία.

Μπορεί επίσης να θέσει το ζήτημα της αναδιάταξης της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας ως εγγυητή έναντι περαιτέρω ισραηλινών καταπατήσεων, ανέφερε μία από τις δύο πηγές.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν αναμένει από τον Πούτιν και τον αλ Σάραα να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες τους, οι οποίες αναμενόταν να ξεκινήσουν γύρω στη 1μμ (ώρα Ελλάδος).

Πηγή: Reuters