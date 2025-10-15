Η Βρετανία επεκτείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας με 90 νέους στόχους

Η Βρετανία πρόσθεσε 51 νέες προδιαγραφές και 39 νέες ονομασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο της κυβέρνησης την Τετάρτη.

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν 51 πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας, καθώς και άτομα και οντότητες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και της άμυνας.

Ο σκιώδης στόλος έχει γίνει ολοένα και περισσότερο στόχος κυρώσεων από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πρόκειται για ένα δίκτυο παλαιότερων δεξαμενόπλοιων που, σύμφωνα με αξιωματούχους, χρησιμοποιούνται για την αποφυγή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

