Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζήτησε να ολοκληρωθεί πρόωρα η ακροαματική διαδικασία στη δίκη του για διαφθορά γιατί «είναι άρρωστος»

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζήτησε να ολοκληρωθεί πρόωρα η ακροαματική διαδικασία στη δίκη του για διαφθορά γιατί «είναι άρρωστος»

REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

Τι είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Τελ Αβίβ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε με βήχα και κρυολόγημα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του κατά την αντεξέταση στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Τελ Αβίβ σήμερα το πρωί, ζητώντας να ολοκληρωθεί η ακρόαση νωρίτερα, κάτι με το οποίο οι δικαστές συμφώνησαν.

Ο Νετανιάχου είπε ότι το κρυολόγημα «αρνείται να βελτιωθεί» και ότι ο γιατρός του συνέστησε να πάρει αρκετές ημέρες ανάπαυσης ή τουλάχιστον να μειώσει τον αριθμό των ωρών που εργάζεται.

Η ακρόαση είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 4:30 μ.μ., αλλά ο Νετανιάχου ζήτησε γύρω στο μεσημέρι να καταθέσει για μια ή δύο ώρες ακόμα.

Πηγή: Times of Israel 

