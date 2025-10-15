Ο Τραμπ «επαινεί» τη Χαμάς για την εκτέλεση «μελών συμμοριών»

Μπορεί να προκαλεί αποτροπιασμό το βίντεο με τις εκτελέσεις Παλαιστίνιων από άνδρες της Χαμάς, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πάντως ότι αυτό «δεν τον ενοχλεί καθόλου».

«Ήταν «πολύ, πολύ κακές συμμορίες», είπε ο Τραμπ για τους Παλαιστίνιους που εκτελέστηκαν, «και αυτό δεν με ενόχλησε καθόλου».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως δεν βλέπει τίποτα κακό σε αυτές τις σκηνές. Αντιθέτως, έκανε παραλληλισμούς με τις δικές του πολιτικές. «Η Χαμάς πολεμά σκληρά αυτές τις συμμορίες, ενώ άλλοι, όπως η Βενεζουέλα, στέλνουν τις συμμορίες τους στις ΗΠΑ», τόνισε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε μάλιστα στην Ουάσιγκτον όπου όπως είπε, στο παρελθόν κάποιοι έλυναν τα προβλήματά, τους όπως ακριβώς η Χαμάς. «Πριν από λίγο καιρό, η Ουάσιγκτον ήταν μια από τις χειρότερες πόλεις της χώρας, αλλά τώρα όλα είναι ασφαλή. Μπορείτε να περπατήσετε στη δουλειά εδώ, αυτό είναι ωραίο», είπε ο Τραμπ για την ασφάλεια στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, άνδρες της Χαμάς εμφανίζονται σε βίντεο να εκτελούν κάπου 30 υποτιθέμενα μέλη συμμοριών.

Τη Δευτέρα, η αντίπαλη ομάδα αλ Μαζάιντα, ίσως πεισμένη από το βίντεο της εκτέλεσης στην πλατεία, υπέγραψε «δήλωση παράδοσης» στη Χαμάς, λέγοντας ότι «κάθε όπλο που δεν στρέφεται κατά της κατοχής» και επομένως κατά του Ισραήλ, είναι ένα χαμένο όπλο. Ως εκ τούτου, από αίσθημα ευθύνης, παραδίδουν όλα τα όπλα τους στις δυνάμεις ασφαλείας, και επομένως στη Χαμάς.

Αφοπλισμός της Χαμάς

Στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Τραμπ έχει καλέσει πάντως τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της. Ταυτόχρονα, υπέδειξε όμως ότι η ισλαμική οργάνωση είχε το πράσινο φως για επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας. Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι άνδρες της Χαμάς «ήθελαν να τελειώσουν τα προβλήματα» και ότι «τους έχει χορηγηθεί άδεια για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα».

Οι εκτελέσεις που βιντεοσκοπήθηκαν από περαστικούς, αποτελούν μέρος μιας σειράς επιχειρήσεων που έχει ξεκινήσει η Χαμάς για την εξάλειψη ή την υποταγή αρκετών μεγάλων παλαιστινιακών συμμοριών, αλλά και αντιπάλων της οργάνωσης. Ανάμεσά τους, τα μέλη της αλ Μαζάιντα που ζουν στην ομώνυμη γειτονιά στον καταυλισμό Χαν Γιουνίς ή Ντούγκμους στην πόλη της Γάζας, έχουν εκατοντάδες μέλη.

Είναι ένοπλοι, πιστοί στους δεσμούς της φυλής τους και συχνά απεχθάνονται τη Χαμάς, η οποία παρεμβαίνει στις υποθέσεις τους. Είχαν επίσης δεσμούς με τη Φατάχ, το αντίπαλο παλαιστινιακό κόμμα της Χαμάς.

Εναλλακτική δύναμη

Αντίπαλες ομάδες, οικογένειες και πολιτοφυλακές έχουν γίνει μια εναλλακτική δύναμη έναντι της Χαμάς σε ορισμένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, εκμεταλλευόμενες το χάος που δημιουργήθηκε από δύο χρόνια καταστροφικών ισραηλινών βομβαρδισμών. Έχουν μάλιστα οργανώσει μικρές στρατιωτικές παρελάσεις για να κερδίσουν δημοσιότητα.

Η Χαμάς θεωρεί αυτές τις παλαιστινιακές δυνάμεις απειλή, ειδικά τώρα που το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, ώστε να μην αποτελεί μέρος της μελλοντικής κυβέρνησης της Γάζας, μετά από είκοσι χρόνια αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας της στη Γάζα.

Η Χαμάς κατηγορεί τις ομάδες αυτές ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ. Ενώ αυτό μπορεί να ισχύει για ορισμένες, όπως η πολιτοφυλακή του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, οι κατηγορίες περί συνεργατών του Ισραήλ μπορεί να είναι ένας γρήγορος τρόπος για να δικαιολογηθεί η καταστολή όσων επιχειρούν να αντισταθούν στη Χαμάς. Η πολιτοφυλακή του Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, η οποία είχε δημιουργήσει έναν θύλακα στην περιοχή Ράφα στα νότια, λέγεται επίσης ότι βρίσκεται υπό πολιορκία ή έχει ήδη διαλυθεί.

Το «Βέλος» που σκοτώνει

Η ισλαμική οργάνωση διαθέτει μια εξειδικευμένη μονάδα, τη Σάχεμ, που σημαίνει «βέλος» στα αραβικά, η οποία κυνηγά Παλαιστίνιους που συνεργάζονται με το Ισραήλ.

Τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την αραβική εφημερίδα Ασάρκ αλ Αουάσατ, η Χαμάς τραυμάτισε έναν άνδρα από την ομάδα αλ Μαζάιντα. Η ομάδα απάντησε απαγάγοντας δύο μαχητές της Χαμάς: ο ένας ήταν ο πρώην σωματοφύλακας του ηγέτη της οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024.

Ακολούθησε ένοπλη αντιπαράθεση, με απαγωγές και δολοφονίες, που κορυφώθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σε μια επιχείρηση της Χαμάς. Η ισλαμική οργάνωση εισέβαλε σε σπίτια της αλ Μαζάιντα, αλλά ένα ισραηλινό drone εντόπισε τις κινήσεις, έπληξε τους άνδρες της Χαμάς και, σύμφωνα με τοπικές πηγές, σκοτώθηκαν 19 μέλη της.

Το περασμένο Σάββατο επίσης, άνδρες της Χαμάς πλησίασαν τα σπίτια της ομάδας ομάδας Ντούγκμους στη γειτονιά Σάμπρα της Γάζας με ασθενοφόρα για να αποφύγουν τον εντοπισμό και σκότωσαν 25 άνδρες, μερικοί από τους οποίους δεν είχαν καμία σχέση με το έγκλημα, αλλά είχαν μόνο το επώνυμο Ντούγκμους, σύμφωνα με καταγγελία της φυλής, που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Η ομάδα κατηγόρησε τη Χαμάς ότι χρησιμοποίησε επίσης όλμους και ελεύθερους σκοπευτές, μετατρέποντας τα σπίτια «σε τάφους».