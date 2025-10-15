Ουκρανία: Ξεχνούν το τραύμα του πολέμου μαθαίνοντας να φουρνίζουν ψωμί

Ένας ιδιαίτερος τρόπος αποθεραπείας για τη στρατιωτική κοινότητα της Ουκρανίας εφαρμόζεται στο Κίεβο, όπου παραδίδονται μαθήματα αρτοποιίας σε στρατιώτες που έχουν τραυματιστεί στις μάχες με τα ρωσικά στρατεύματα ή έχουν μόλις απελευθερωθεί από την αιχμαλωσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των βρετανικών Sunday Time, ο 34χρονος Βλαντ Μάρτσουκ άνοιξε το αρτοποιείο του «Marchuk Bread» με τη σύζυγό του Γιούλια το 2022, λίγους μήνες αφότου τα ρωσικά τανκς εισέβαλαν στην Ουκρανία. Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Κίεβο, το ζευγάρι άρχισε να ανακαινίζει το κατάστημά του. Δύο χρόνια αργότερα, ο Μάρτσουκ πρόσθεσε ένα μικρό καφέ.

Ο πόλεμος όμως δεν έφυγε ποτέ από το αρτοποιείο. Κάθε Δευτέρα, στρατιώτες, συνοδευόμενοι από ψυχολόγο, μαθαίνουν πώς να ζυμώνουν ψωμί και πώς να πλάθουν κουλουράκια.

«Έχουμε πολλά αγόρια και κορίτσια με ακρωτηριασμούς και άλλα που χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια και σωματική αποκατάσταση», δήλωσε ο Μάρτσουκ, ο οποίος βλέπει από πρώτο χέρι την επίδραση που έχουν αυτά τα μαθήματα μαθημάτων στους στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους έχουν χάσει μέλη ή υποφέρουν από μετατραυματικό στρες.

«Αλλά βλέπουμε πώς αρχίζουν να χαλαρώνουν, να μιλάνε, ακόμη και να γελούν – και όταν βλέπουν το τελικό αποτέλεσμα, μερικοί από αυτούς είναι πραγματικά σοκαρισμένοι που κατάφεραν να φτιάξουν ένα καρβέλι ψωμί», ανέφερε.

Ο Ολεξάντρ Περεβέρζεφ, ο οποίος ίδρυσε το Κέντρο Ψυχικής Ανάρρωσης Βετεράνων, δήλωσε ότι αυτό το είδος βοήθειας τόσο για την ψυχική όσο και για τη σωματική αποκατάσταση είναι ζωτικής σημασίας. Όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τραυματίες στρατιώτες στο νοσοκομείο, συνειδητοποίησε ότι δεν είχαν ιδέα πώς θα αντιμετώπιζαν την ζωή και τι θα έκαναν μόλις έπαιρναν εξιτήριο. Έτσι μαζί με τον Μαρτσούκ σκέφθηκαν να δοκιμάσουν τα θεραπευτικά μαθήματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Σε μια συνεδρία, ο Περεβέρζεφ συνάντησε μια ομάδα στρατιωτών που μόλις είχαν απελευθερωθεί από τους Ρώσους. «Δεν είχαν δοκιμάσει ουκρανικό ψωμί για τρία χρόνια», είπε. «Αλλά όταν έφτιαξαν το δικό τους ψωμί, ήθελαν να το πάνε κατευθείαν στους φίλους και τους αδελφούς τους στο νοσοκομείο για να μοιραστούν αυτή τη γεύση της σπιτικής άνεσης».

Το Marchuk Bread συνεργάζεται με δύο νοσοκομεία, αλλά δέκα ακόμη οργανισμοί έχουν επικοινωνήσει μαζί τους και θέλουν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Πάντως κατά τον Μαρτσούκ, το αρτοποιείο του «δεν ήταν καν κοντά» στο να έχει τον χώρο ή τη χρηματοδότηση για να δημιουργήσει χώρο για τόσο μεγάλο αριθμό βετεράνων.

Σε μια άλλη περίπτωση, και αρκετά μακριά από το Κίεβο, η κεντρική θέση του ψωμιού στο ουκρανικό τραπέζι βρίσκεται στην καρδιά του Bake for Ukraine, μιας μικρής μη κερδοσκοπικής ομάδας που λειτουργεί ένα κινητό αρτοποιείο στην πόλη Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία η οποία έχει πληθυσμό περίπου μισού εκατομμυρίου κατοίκων.

Η ομάδα έχει εξοπλίσει πρώην οχήματα του Ελβετικού Στρατού με μηχανή ζύμωσης και φούρνο, γεννήτρια και ξυλόσομπα.