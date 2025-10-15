Logo Image

Ισραήλ: Μία από τις σορούς που παρέδωσε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο – 21 παραμένουν στη Γάζα

REUTERS/Mahmoud Issa

Σε απάντηση στις καθυστερήσεις στην παράδοση σορών, το Ισραήλ απείλησε να περιορίσει την βοήθεια προς τη Γάζα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι μία από τις σορούς που παρέδωσε η Χαμάς χθες, Τρίτη, το βράδυ, δεν ανήκει σε κανέναν όμηρο.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, διενεργήθηκαν εξετάσεις στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

«Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, η τέταρτη σορός που παραδόθηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς δεν ταιριάζει με κανέναν από τους ομήρους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, προσθέτοντας: «Η Χαμάς υποχρεούται να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή των νεκρών ομήρων».

21 σοροί ομήρων παραμένουν στη Γάζα

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει παραδώσει στο Ισραήλ οκτώ σορούς (τέσσερις τη Δευτέρα και τέσσερις την Τρίτη). Εξ αυτών, σύμφωνα με το Ισραήλ επτά σοροί ανήκουν σε ομήρους, ενώ η τελευταία σορός δεν ανήκει σε όμηρο.

Στη Γάζα κρατούνταν οι σοροί 28 ομήρων, συνεπώς 21 σοροί δεν έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ αναμένει ότι η Χαμάς θα επιστρέψει περισσότερους νεκρούς ομήρους σήμερα, δήλωσε ισραηλινή πηγή στο CNN.

Πληροφορίες αναμένουν ότι ίσως μέσα στην ημέρα επιστρέψουν τέσσερις ακόμη σοροί στο Ισραήλ.

Σε απάντηση στις καθυστερήσεις στην παράδοση σορών, το Ισραήλ απείλησε να περιορίσει την βοήθεια προς τη Γάζα.

