«Κάποιοι δεν ήθελαν την Κύπρο στην Αίγυπτο»: Διπλωματικό παρασκήνιο από την Τουρκία για τη σύνοδο για τη Γάζα

Η Τουρκία φέρεται να κινήθηκε παρασκηνιακά (αλλά ανεπιτυχώς) προκειμένου να αποκλείσει την Κύπρο από την τελετή υπογραφής για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα, στο Σαρμ Ελ-Σέιχ.

Όπως αναφέρει το philenews.com, η Άγκυρα επιχείρησε να αποκλείσει την «εκλιπούσα» όπως τη θεωρεί Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν παρών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, είχε άλλωστε την προηγούμενη εβδομάδα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ήταν παρών και στη διάσκεψη των χωρών του Αραβικού Κόλπου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιήθηκε στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το philenews.com, στο κάδρο μπαίνει και το ταξίδι Κόμπου στην Αιθιοπία, στενότατο φίλο του Ισραήλ.

Η Λευκωσία θεωρεί μεγάλης σημασίας το γεγονός ότι είχε σταλεί ένας πολύ περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων για το Σαρμ Ελ-Σέιχ και μία εξ αυτών ήταν προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διπλωματικοί κύκλοι σημειώνουν ότι είναι εξίσου σημαντικό το ότι σε μια περίοδο όπου η Τουρκία έχει να διαδραματίσει ρόλο στη Γάζα, σε συνάρτηση και με το ρόλο που παίζει στη Συρία, για την Κύπρο ήταν πολύ σημαντικό να ήταν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη.

Θεωρείται επίσης ότι αποτελεί μια αναγνώριση του ρόλου και της αξιοπιστίας της Κύπρου. Ενώ σημειώνεται και πως είναι αποτέλεσμα της αξιοποίησης των καλών σχέσεων που έχει αναπτύξει η Κύπρος με τις χώρες της περιοχές, του Αραβικού Κόλπου αλλά και ευρύτερα.

«Το μυαλό μας πάει στον συνήθη ύποπτο»

Πάντως, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στη διάρκεια δηλώσεών του και αναφερόμενος στη συμμετοχή της Κύπρου στη σύνοδο για τη Γάζα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι που δεν ήθελαν την Κυπριακή Δημοκρατία να ήταν εκεί, εκπροσωπηθήκαμε», υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η Λευκωσία προσκλήθηκε και από τον Αμερικανό Πρόεδρο και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.

Μάλιστα, ρωτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, εάν ο Κύπριος Πρόεδρος εννοεί την Τουρκία. Ο κ. Κόμπος, στις δηλώσεις του σημείωσε χαρακτηριστικά πως σε τέτοιας μορφής δραστηριότητα «το μυαλό μας πάει στον συνήθη ύποπτο».

Υπενθύμισε πως ο ίδιος πάρα πολλές φορές έχει αναφέρει πως «οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε στο διπλωματικό πεδίο, από τα πολύ μεγάλα ως τα καθημερινά υπάρχει μια σκιά». Χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία, ο Κύπριος ΥΠΕΞ συνέχισε λέγοντας πως «αυτή η σκιά έχει τον ρόλο και την επιρροή της στη διεθνή κοινότητα, με ιδιαίτερα σημαντική ισχύ και δυνατότητα».

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κόμπο: «Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτό καθιστά πιο σημαντική τη δική μας παρουσία». Υπενθύμισε πως δεν πρέπει να διαφεύγει ότι «η σταθερή θέση της Τουρκίας είναι να χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως “εκλιπούσα”». Για να τονίσει ταυτόχρονα πως «στα πλαίσια αυτής της λογικής η ΚΔ ήταν εκεί».

Στην εξίσωση της τουρκικής παρουσίας και συμμετοχής είναι και οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Χαμάς: «Ο ρόλος της Τουρκίας έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τη σχέση της με τη Χαμάς, που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Είναι μια σχέση φιλοξενίας και άλλως πως, η οποία επιτρέπει στην Τουρκία να λειτουργήσει ως αυτός που υπογράφει εκ μέρους της [Χαμάς]», ανέφερε ο ΥΠΕΞ .

Ξεκαθάρισε, τέλος πως, αυτό που πράττει η Κύπρος είναι να αναδείξει τη δική της χρησιμότητα και όχι να αποκλείσει την Τουρκία. «Εμείς με βάση τις δικές μας σχέσεις στην περιοχή βλέπουμε τι εμείς μπορούμε να κάνουμε», υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ.

Πηγή: philenews.com