Μαρίν Λεπέν, η επιστροφή; «Η στέρηση του εκλέγεσθαι φαίνεται να μην ισχύει για τις βουλευτικές εκλογές»

Η Μαρίν Λεπέν, εμφανώς δυσαρεστημένη από τις εξελίξεις στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, καταδικάζει τα κόμματα που δεν σκοπεύουν να ρίξουν την κυβέρνηση «Λεκορνί ΙΙ» (βλ. Σοσιαλιστές δηλαδή) και μιλά για «ελιγμούς που στοχεύουν στην προσπάθεια αποφυσής των εκλογών». Παράλληλα αφήνει «παραθυράκι» υποψηφιότητας σε βουλευτικές εκλογές.

Η Λεπέν είναι «αισιόδοξη» για την υποψηφιότητά της στις επόμενες (όταν γίνουν) βουλευτικές εκλογές, καθώς προσωρινή εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού της «δεν φαίνεται να ισχύει», σύμφωνα με την ίδια.

Η πρόεδρος των βουλευτών του RN στην Εθνοσυνέλευση δήλωσε σήμερα το πρωί στο France Inter ότι είναι «αισιόδοξη» για τις πιθανότητές της να είναι υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές σε περίπτωση διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης. «Για την θητεία ως βουλευτή, η προσωρινή εκτέλεση δεν φαίνεται να ισχύει», διαβεβαιώνει η Λεπέν.

Υπενθυμίζεται ότι η Λεπέν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης και σε πέντε χρόνια στέρησης του εκλέγεσθαι με προσωρινή εκτέλεση για την υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωκοινοβουλίου. Το Εφετείο του Παρισιού θα εκδώσει την απόφασή του από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026.

«Πιστεύουμε ότι οι εκλογές είναι η μόνη διέξοδος από την πολιτική κρίση· είναι η έννοια των θεσμών της Πέμπτης Δημοκρατίας. Πιστεύουμε, όπως ο Στρατηγός Ντε Γκωλ, ότι ο γαλλικός λαός είναι ο μόνος κυρίαρχος», σημειώνει.

«Δεν αρκεί η αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων»

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την οποία ο Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National, RN) έχει καταγγείλει και την οποία η κυβέρνηση έχει αναστείλει μέχρι τις προεδρικές εκλογές, η Μαρίν Λεπέν απαντά ότι αυτό δεν αρκεί για να αποφευχθεί η μομφή κατά της κυβέρνησης.

Θέλει ιδιαίτερα να «ξεκινήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που έχουμε προτείνει στον γαλλικό λαό και η οποία είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτή την πραγματική ψεύτικη μεταρρύθμιση».

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Συναγερμού στη Βουλή ανακοίνωσε επίσης ότι θα «παρουσιάσει τον αντιπροϋπολογισμό» του Rassemblement National «στις 23 Οκτωβρίου».

«Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μας συστήματος έχει χρηματοδότηση», είπε, αναφερόμενη στη συνταξιοδότηση «στα 60 με 40 χρόνια εισφορών». «Φυσικά, έχει ένα κόστος, αλλά είναι ένα κόστος που υποθέτουμε και σκοπεύουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα σε άλλα ζητήματα».

Με πληροφορίες από Le Figaro, BFMTV