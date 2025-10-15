Συγκρούσεις στα σύνορα Αφγανιστάν – Πακιστάν: 10 νεκροί, 100 τραυματίες

Πάνω από 10 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 100 τραυματίστηκαν σε σημερινές επιθέσεις στο Αφγανιστάν από τις δυνάμεις του Πακιστάν, στη διάρκεια νέων συγκρούσεων που ξέσπασαν στα σύνορα των δύο χωρών, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν στο Χ.

Στην αφγανική περιοχή Σπιν Μπόλντακ ξέσπασαν συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και πραγματοποιήθηκαν βολές με όλμους, δήλωσε στο AFP ο Αλί Μοχάμεντ Χάκμαλ, εκπρόσωπος του τμήματος πληροφοριών της πόλης, κάνοντας λόγο για 15 νεκρούς αμάχους.

Αξιωματούχος στο νοσοκομείο της περιοχής Σπιν Μπόλντακ, δήλωσε ότι περισσότερες από 80 γυναίκες και παιδιά τραυματίστηκαν.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ κατηγόρησε τις πακιστανικές δυνάμεις ότι πραγματοποίησαν «για άλλη μια φορά» επιθέσεις σε αφγανικό έδαφος, «με ελαφρά και βαρέα όπλα στην περιοχή Σπιν Μπόλντακ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, 12 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν.

Πρόσφατη ένταση

Η πρόσφατη ένταση στις σχέσεις των δύο αυτών χωρών της νότιας Ασίας, που κάποτε υπήρξαν σύμμαχοι, ξέσπασε μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ να λάβει μέτρα η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν εναντίον των ενόπλων που έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στο Πακιστάν υποστηρίζοντας ότι αυτοί δρουν από καταφύγια σε αφγανικό έδαφος.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται την παρουσία των ένοπλων Πακιστανών στο Αφγανιστάν.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν για πρώτη φορά το Σάββατο το βράδυ, όταν η Καμπούλ ξεκίνησε επιχείρηση σε τουλάχιστον πέντε επαρχίες κατά μήκος των συνόρων. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν εξήγησε ότι πραγματοποίησε αυτές τις επιθέσεις εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας «σε αντίποινα για επανειλημμένες παραβιάσεις και αεροπορικές επιδρομές σε αφγανικό έδαφος από τον πακιστανικό στρατό», έπειτα από εκρήξεις στην Καμπούλ.

Το Ισλαμαμπάντ υποσχέθηκε «ισχυρή απάντηση» την Κυριακή και αναφέρθηκαν δεκάδες θάνατοι και από τις δύο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ