Μετάλλιο Ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ τίμησε χθες Τρίτη τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ίνφλουενσερ που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, απονέμοντάς του το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την ανώτατη πολιτική διάκριση των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος περιέγραψε τον 31χρονο ως «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας», συγκρίνοντάς τον με τον Σωκράτη, τον Άγιο Πέτρο, τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στους κήπους του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ στάθηκε στον ρόλο του Κερκ στην κινητοποίηση της αμερικανικής νεολαίας και στη διάδοση των ιδεών της συντηρητικής δεξιάς.

Επίθεση στην «άκρα αριστερά»

Ο 79χρονος πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να εξαπολύσει δριμεία επίθεση κατά της αριστεράς, την οποία κατηγόρησε ότι «ακολουθεί την ιδεολογία του διαβόλου».

«Βλέπουμε λεγεώνες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς να διαπράττουν βίαιες ενέργειες», υποστήριξε, ανακοινώνοντας ότι διέταξε ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε πόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς κυβερνήτες — παρά την αντίθεσή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική βία στις ΗΠΑ «είναι αποκλειστικά ευθύνη της αριστεράς», αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά σε επιθέσεις εναντίον Δημοκρατικών πολιτικών ή ακτιβιστών.

Η συγκίνηση της Έρικα Κερκ: «Δεν είναι τελετή, είναι φύλλο πορείας»

Το μετάλλιο παρέλαβε η σύζυγος του θανόντος, Έρικα Κερκ, η οποία ηγείται πλέον της οργάνωσης νεολαίας Turning Point USA. Συγκινημένη, διέκοψε επανειλημμένα την ομιλία της για να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Αυτή δεν είναι τελετή· είναι φύλλο πορείας», είπε, προσθέτοντας πως «η αποστολή του δεν πέθανε μαζί του». Είπε ακόμη πως αν ζούσε, «ίσως θα έθετε υποψηφιότητα για την προεδρία».

Η υπόθεση της δολοφονίας και οι αντιδράσεις

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Η προσαγωγή του ενώπιον της Δικαιοσύνης έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις βίζες έξι αλλοδαπών που φέρονται να «πανηγύρισαν» για τη δολοφονία, επικαλούμενο αναρτήσεις τους στην πλατφόρμα Χ.

Πρόκειται για μια πολιτικά φορτισμένη πρακτική που έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν, την οποία υπερασπίζεται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.