Logo Image

IDF: Στο Ισραήλ μεταφέρθηκαν οι σοροί τεσσάρων ακόμη ομήρων

Κόσμος

IDF: Στο Ισραήλ μεταφέρθηκαν οι σοροί τεσσάρων ακόμη ομήρων

REUTERS/Ronen Zvulun

Στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθούν να βρίσκονται οι σοροί ακόμη τουλάχιστον 20 ομήρων

Τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων νεκρών ομήρων μεταφέρθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ όπου τα παρέλαβε ο στρατός όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες. Η Χαμάς δεν έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητα των ομήρων που παρέδωσε.

Στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθούν να βρίσκονται οι σοροί ακόμη τουλάχιστον 20 ομήρων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube