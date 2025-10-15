IDF: Στο Ισραήλ μεταφέρθηκαν οι σοροί τεσσάρων ακόμη ομήρων

Τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων νεκρών ομήρων μεταφέρθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ όπου τα παρέλαβε ο στρατός όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες. Η Χαμάς δεν έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητα των ομήρων που παρέδωσε.

Στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθούν να βρίσκονται οι σοροί ακόμη τουλάχιστον 20 ομήρων.