Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ απέκτησε 14 νέα μέλη

Δεκατέσσερις χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με «σαθρό» ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Αίγυπτος και το Βιετνάμ, εξελέγησαν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σε μια διαδικασία την οποία κατήγγειλαν διεθνείς ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Το συμβούλιο είναι το κύριο όργανο των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αποτελείται από ένα πολυεθνικό όργανο 47 εδρών στη Γενεύη. Τα μέλη υπηρετούν για μια τριετή θητεία, με τις έδρες να ανανεώνονται εν μέρει κάθε χρόνο. Την Τρίτη, 14 χώρες ήταν υποψήφιες μέσω εκλογικής διαδικασίας για την περίοδο 2026-2028 και όλες πέρασαν από τη μυστική ψηφοφορία.

Υπήρχαν τέσσερις από την Αφρική (Αγκόλα, Αίγυπτος, Μαυρίκιος και Νότια Αφρική), τέσσερις από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Ινδία, Ιράκ, Πακιστάν, Βιετνάμ), δύο από την ανατολική Ευρώπη (Εσθονία και Σλοβενία), δύο από τη Λατινική Αμερική (Χιλή και Ισημερινός) και δύο από τη δυτική Ευρώπη (Ιταλία και Βρετανία).

Τα προηγούμενα δύο χρόνια υπήρχαν περισσότεροι υποψήφιοι από τις διαθέσιμες έδρες ανά περιοχή στην επιτροπή του ΟΗΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Σαουδική Αραβία να αποτύχει πέρυσι στην προσπάθειά της να κερδίσει μια έδρα, και η Ρωσία ένα χρόνο πριν να μην καταφέρει να ανακτήσει τη θέση που της αφαιρέθηκε το 2022 μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.