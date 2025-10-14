Οι ΗΠΑ καλούν τη Μαδαγασκάρη να σεβαστεί τη «συνταγματική τάξη»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν όλες τις πλευρές στη Μαδαγασκάρη να βρουν μια ειρηνική λύση που να σέβεται το σύνταγμα, μετά την ανάληψη της εξουσίας από μια επίλεκτη στρατιωτική μονάδα.

«Καλούμε όλα τα μέρη να επιδιώξουν μια ειρηνική λύση σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια στη Μαδαγασκάρη κατά το οικονομικό έτος που έληξε τον περασμένο μήνα, με επικεφαλής την υγειονομική βοήθεια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η Ουάσινγκτον υποχρεούται να διακόψει την βοήθεια προς τις χώρες εάν διαπιστώσει ότι έχουν λάβει χώρα στρατιωτικά πραξικοπήματα, αν και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη μειώσει σημαντικά την αμερικανική βοήθεια σε όλο τον κόσμο.

Η στρατιωτική μονάδα CAPSAT ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την ευθύνη στο νησιωτικό κράτος του Ινδικού Ωκεανού, αφού οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραπομπής του προέδρου Άντρι Ρατζοελίνα. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαμαρτυριών που πυροδοτήθηκαν από την οργή για την έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.