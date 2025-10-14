Ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Εντός της εβδομάδας θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία σύμφωνα με δήλωση Ρώσου αξιωματούχου.

«Αναμένουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης στις δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεκινήσουν στο τέλος αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ – μόνιμος απεσταλμένος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη – στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Προκειμένου να γίνουν οι εργασίες, ο Ουλιάνοφ τόνισε πως «είναι ζωτικής σημασίας να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στην περιοχή».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

Η σύνδεση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει διακοπεί από τις 23 Σεπτεμβρίου. Επί του παρόντος, ο σταθμός εξαρτάται από γεννήτριες εκτάκτου ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και για την ψύξη των έξι αντιδραστήρων του.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε όλη την Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για τα πλήγματα στην περιοχή, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε η αποσύνδεση του σταθμού από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.