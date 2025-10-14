Logo Image

Ο Τραμπ προειδοποιεί για περικοπή της βοήθειας στην Αργεντινή εάν η Μιλέι χάσει τις εκλογές

Κόσμος

Ο Τραμπ προειδοποιεί για περικοπή της βοήθειας στην Αργεντινή εάν η Μιλέι χάσει τις εκλογές

Ο Τραμπ επέκρινε τον αντίπαλο του Μιλέι ως μέρος του «ακραίου αριστερού» κινήματος

Η υποστήριξή του Ντόναλντ Τραμπ στην Αργεντινή «συνδέεται κατά κάποιον τρόπο» με το αποτέλεσμα των προσεχών βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα είναι καθοριστικές για τη συνέχιση της θητείας του συμμάχου του, προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

«Η υποστήριξή μας συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με αυτόν που θα κερδίσει τις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος τον Μιλέι στον Λευκό Οίκο διαβεβαιώνοντας ότι σε περίπτωση «σοσιαλιστικής» νίκης, «θα σκεφτούμε πολύ διαφορετικά την επένδυση που κάνουμε».

«Εάν αυτός (ο Μιλέι) χάσει τις εκλογές, οι ΗΠΑ δεν θα είναι γενναιόδωρες με την Αργεντινή», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τον αντίπαλο του Μιλέι ως μέρος του «ακραίου αριστερού» κινήματος, το οποίο κατηγορεί για την οικονομική κρίση της χώρας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube