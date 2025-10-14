Logo Image

Ο ακροδεξιός Μπεν Γκβίρ απειλεί τη Γάζα με πλήρη διακοπή της βοήθειας

Κόσμος

DEBBIE HILL/Pool via REUTERS/File Photo

Εάν η Χαμάς δεν παραδώσει τις σορούς Ισραηλινών στρατιωτών

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απείλησε με πλήρη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει τις σορούς στρατιωτών που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Καλώ τον πρωθυπουργό να θέσει ένα σαφές τελεσίγραφο στη Χαμάς: εάν δεν επιστρέψετε αμέσως όλες τις σορούς των στρατιωτών μας που έπεσαν πολεμώντας και συνεχίζετε να καθυστερείτε αυτήν την επιστροφή, εμείς θα αναστείλουμε αμέσως κάθε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, στον λογαριασμό του στο Telegram.

