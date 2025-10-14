Logo Image

Προειδοποίηση Τραμπ σε Πούτιν: Πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο – Η οικονομία του θα καταρρεύσει

Κόσμος

REUTERS/Jonathan Ernst

Επανέλαβε δε ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια δηλώσεων σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, λέγοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης απλώς δεν επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

«Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ και εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», είπε ο Τραμπ.

«Πρέπει πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Και ξέρετε ότι έχουν μεγάλες ουρές περιμένοντας βενζίνη στη Ρωσία αυτή τη στιγμή… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει».

Πηγή: Reuters 

