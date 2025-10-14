Logo Image

IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός πηγαίνει τώρα να παραλάβει 4 σορούς ομήρων από τη Χαμάς

Κόσμος

IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός πηγαίνει τώρα να παραλάβει 4 σορούς ομήρων από τη Χαμάς

REUTERS/Ramadan Abed

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει πως θα γίνει παράδοση σορών απόψε

Μια πομπή οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνεται τώρα σε ένα σημείο παράδοσης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει τις σορούς αρκετών ομήρων από τη Χαμάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με το Reuters, η Χαμάς πρόκειται να παραδώσει τέσσερις σορούς στο Ισραήλ απόψε.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα παραδώσει τα φέρετρα στα στρατεύματα του IDF εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο.

Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση. Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθη νεαρός που προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθη νεαρός που προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ

Η επιστροφή των σορών είναι ακόμη εντός του χρονοδιαγράμματος, με ώρα παράδοσης τις 10 μ.μ., δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού στους Times of Israel.

Με πληροφορίες από Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube