IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός πηγαίνει τώρα να παραλάβει 4 σορούς ομήρων από τη Χαμάς

Μια πομπή οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνεται τώρα σε ένα σημείο παράδοσης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει τις σορούς αρκετών ομήρων από τη Χαμάς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με το Reuters, η Χαμάς πρόκειται να παραδώσει τέσσερις σορούς στο Ισραήλ απόψε.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα παραδώσει τα φέρετρα στα στρατεύματα του IDF εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο.

Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση. Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η επιστροφή των σορών είναι ακόμη εντός του χρονοδιαγράμματος, με ώρα παράδοσης τις 10 μ.μ., δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού στους Times of Israel.

Με πληροφορίες από Times of Israel