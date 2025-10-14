Συνομιλία Λευκού Οίκου – Χαμάς – Τραμπ: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

Αν και δήλωσε ότι η Χαμάς, μέσω συνομιλίας της με «ανθρώπους του, στο υψηλότερο επίπεδο» του υποσχέθηκε ότι θα αφοπλιστεί, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σκόπιμο να στείλει και ένα μήνυμα: «Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς».

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, kατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χωρίς πάντως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Παράλληλα, σχεδόν εξήρε το γεγονός ότι η Χαμάς «εξόντωσε δύο πολύ σκληρές συμμορίες» στη Γάζα και «σκότωσε αρκετούς από αυτούς», αφού όπως είπε, δεν τον ενόχλησε καθόλου.

Επίσης, ζήτησε από την Χαμάς, να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς των νεκρών ομήρων τονίζοντας ότι το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συμφωνίας για τη Γάζα.

«Η δουλειά δεν τελείωσε. Οι νεκροί δεν έχουν επιστρέψει»

«Ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί, αλλά η δουλειά ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ!» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Η Δεύτερη Φάση ξεκινά ΤΩΡΑ!!!» έγραψε επίσης.

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απείλησε με πλήρη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει τις σορούς στρατιωτών.

«Πολύ απογοητευμένος» από τον Πούτιν

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης απλώς δεν επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

«Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ και εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», είπε ο Τραμπ.

«Πρέπει πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Και ξέρετε ότι έχουν μεγάλες ουρές περιμένοντας βενζίνη στη Ρωσία αυτή τη στιγμή… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει».

Πυρά κατά Ισπανίας

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την Ισπανία επειδή αρνήθηκε να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5%, απόφαση που χαρακτήρισε «ασέβεια» προς τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε το νούμερό τους στο 5% … οπότε δεν είμαι ευχαριστημένος με την Ισπανία», είπε σε δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης τη Μαδρίτη με ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων δασμών, εν είδει αντιποίνων.

«Να είμαστε επιφυλακτικοί με την Κίνα»

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις σινοαμερικανικές σχέσεις.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον αργεντινό ομόλογό του Χαβιέρ Μιλέι.