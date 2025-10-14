Logo Image

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι 4 έως 6 σοροί Ισραηλινών ομήρων θα παραδοθούν απόψε

Κόσμος

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι 4 έως 6 σοροί Ισραηλινών ομήρων θα παραδοθούν απόψε

REUTERS/Stoyan Nenov

Εν αναμονή της παράδοσης και άλλων σορών, σύμφωνα με αξιωματούχο της εξτρεμιστικής οργάνωσης

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι η τρομοκρατική ομάδα θα παραδώσει τα λείψανα τεσσάρων έως έξι ομήρων αργότερα απόψε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ.

«Ενημερώσαμε τους μεσολαβητές ότι θα παραδώσουμε τέσσερις έως έξι σορούς Ισραηλινών κρατουμένων απόψε», είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να συζητήσει το θέμα.

Μια άλλη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων της Χαμάς επιβεβαίωσε την εξέλιξη.

Πηγή: AFP, Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube