Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι 4 έως 6 σοροί Ισραηλινών ομήρων θα παραδοθούν απόψε

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι η τρομοκρατική ομάδα θα παραδώσει τα λείψανα τεσσάρων έως έξι ομήρων αργότερα απόψε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που συμφωνήθηκε με το Ισραήλ.

«Ενημερώσαμε τους μεσολαβητές ότι θα παραδώσουμε τέσσερις έως έξι σορούς Ισραηλινών κρατουμένων απόψε», είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να συζητήσει το θέμα.

Μια άλλη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων της Χαμάς επιβεβαίωσε την εξέλιξη.

Πηγή: AFP, Times of Israel