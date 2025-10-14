Αινιγματική απάντηση Τραμπ σε δημοσιογράφους για τη μη τήρηση της συμφωνίας από τη Χαμάς

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση εάν η Χαμάς τηρεί το μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για την παράδοση των ομήρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Θα το δούμε».

Λιγότερο από μία ώρα πριν, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Χαμάς δεν παρέδιδε τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων όπως είχε δεσμευτεί, καλώντας να τηρήσει τη συμφωνία.

«Ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί, αλλά η δουλειά ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ!» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Η Δεύτερη Φάση ξεκινά ΤΩΡΑ!!!» έγραψε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ μια ημέρα μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ και την Αίγυπτο όπου υπέγραψε τη συμφωνία.