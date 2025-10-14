Logo Image

Αινιγματική απάντηση Τραμπ σε δημοσιογράφους για τη μη τήρηση της συμφωνίας από τη Χαμάς

Κόσμος

Αινιγματική απάντηση Τραμπ σε δημοσιογράφους για τη μη τήρηση της συμφωνίας από τη Χαμάς

REUTERS/Aaron Schwartz

Τι δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση εάν η Χαμάς τηρεί το μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για την παράδοση των ομήρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Θα το δούμε».

Λιγότερο από μία ώρα πριν, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Χαμάς δεν παρέδιδε τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων όπως είχε δεσμευτεί, καλώντας να τηρήσει τη συμφωνία.

«Ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί, αλλά η δουλειά ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ!» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Η Δεύτερη Φάση ξεκινά ΤΩΡΑ!!!» έγραψε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ μια ημέρα μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ και την Αίγυπτο όπου υπέγραψε τη συμφωνία.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube