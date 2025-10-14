ΕΕ: Ενίσχυση των συνόρων και μεταρρυθμίσεις στη μετανάστευση στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκλήρωσε σήμερα τις διήμερες εργασίες του στο Λουξεμβούργο, επικεντρωμένο σε θέματα που αφορούν τη μετανάστευση, το άσυλο και την εσωτερική ασφάλεια. Υπό την προεδρία της Δανίας, οι υπουργοί συζήτησαν ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, αποτελεσματικότερες επιστροφές παράνομων μεταναστών και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, όπως επιθέσεις με drones, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης Ράσμους Στόκελαντ και ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ τόνισαν την αποφασιστικότητα για γρήγορη πρόοδο, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Μετανάστευση και Άσυλο: Προκλήσεις και Λύσεις

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου. Ο Στόκελαντ υπογράμμισε ότι απαιτείται αύξηση των επιστροφών ατόμων που δεν δικαιούνται πλέον παραμονή στην ΕΕ. Σημείωσε ότι λιγότερο από το 25% των παράνομων διαμενόντων επιστρέφεται, ενώ περίπου ένα εκατομμύριο υπήκοοι τρίτων χωρών βρίσκονται παράνομα στην ΕΕ.

Η Δανία προωθεί νέα νομοθεσία για «κέντρα επιστροφών» σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Το Συμβούλιο κατέληξε σε μερική συμφωνία για τις διαδικασίες επιστροφής και την αναγνώριση αποφάσεων. Ο Μπρούνερ επισήμανε ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος και εξέφρασε αισιοδοξία για ταχεία ολοκλήρωση των κανονισμών.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ασύλου, συζητήθηκαν μέτρα όπως οι «ασφαλείς τρίτες χώρες» και οι «ασφαλείς χώρες προέλευσης». Τα δεδομένα δείχνουν ήδη μείωση παράνομων αφίξεων κατά 22% φέτος στη Σένγκεν και πτώση 95% στη διαδρομή Δυτικών Βαλκανίων τα τελευταία τρία χρόνια.

Σύνορα, Τεχνολογία και Καινοτομία

Η εκκίνηση του νέου συστήματος εισόδου/εξόδου (EES) καταγράφει πάνω από 218.000 αφίξεις σε 29 χώρες Σένγκεν σε μόλις τρεις ημέρες, παρέχοντας δεδομένα για τον έλεγχο των εισόδων και εξόδων. Ο Μπρούνερ τόνισε ότι η γνώση αυτή ενισχύει την εσωτερική ασφάλεια.

Στις συζητήσεις για τη Frontex, οι υπουργοί εστίασαν στην προστασία των εξωτερικών συνόρων, στις επιστροφές και στη συνεργασία με τρίτες χώρες. Ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα.

Για την αντιμετώπιση απειλών από drones, η ΕΕ διαθέτει επιπλέον 250 εκατ. ευρώ για πολιτικά drones και συστήματα προστασίας, πέραν των ήδη προτεινόμενων 150 εκατ., ενισχύοντας την καινοτομία και τη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών.

Αλληλεγγύη και Στόχευση στις Επιστροφές

Η κατάσταση στη Σένγκεν συζητήθηκε, με έμφαση στους ελέγχους των εσωτερικών συνόρων και στην προοπτική πλήρους εφαρμογής του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η πρόταση για «πισίνα αλληλεγγύης», που στοχεύει στη δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο, καθυστέρησε λόγω διαφωνιών, αλλά οι συνομιλητές παραμένουν αισιόδοξοι.

Η ΕΕ επικεντρώνεται στις εθελοντικές επιστροφές Σύρων και Αφγανών, περιορίζοντας τις αναγκαστικές επιστροφές σε εγκληματίες και απειλές ασφαλείας. Η προσέγγιση «Ομάδα Ευρώπη» προωθεί τη συνεργασία κρατών-μελών για αποτελεσματική διαχείριση επιστροφών.

Η Δανική Προεδρία έδειξε αποφασιστικότητα να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις. Υπουργοί από Γερμανία, Εσθονία και Βουλγαρία τόνισαν την ανάγκη ισχυρότερων συνοριακών ελέγχων και προστασίας από υβριδικές απειλές. Η ΕΕ προχωρά σε πρακτικές λύσεις για ασφαλή σύνορα και ορθολογική διαχείριση της μετανάστευσης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.