Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού

Ανακάλεσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την υπηκοότητα του δημάρχου της Οδησσού Γκενάντι Τρουχάνοφ, με την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας δηλώνει ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ο Τρουχάνοφ είναι και Ρώσος πολίτης. Ο Τρουχάνοφ από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι έχει ρωσική υπηκοότητα και δήλωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

«Θα υπερασπισθώ τον εαυτό μου, θα απευθυνθώ στο δικαστήριο. Εάν το δικαστήριο δεν μπορέσει να αποφασίσει, θα προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, ξέρετε, της αυθαιρεσίας που δεν μπορεί να επιτραπεί», δήλωσε ο Τρουχάνοφ .

Η Ουκρανία απαγορεύει στους πολίτες της να κατέχουν ρωσική υπηκοότητα και ο Τρουχάνοφ που είναι δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης-λιμανιού της Ουκρανίας από το 2014, έχει επικριθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας ότι έχει διπλή υπηκοότητα.

«Έχω πλέον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν μπορούσα, ούτε ως φυσικό πρόσωπο ούτε νόμιμα, να αποκτήσω ρωσική υπηκοότητα ή διαβατήρια», δήλωσε ο Τρουχάνοφ στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε ότι η απόφαση για την αφαίρεση της υπηκοότητας του Τρουχάνοφ ελήφθη με βάση στοιχεία που είχε προσκομίσει ότι ο Τρουχάνοφ είχε έγκυρο ρωσικό διαβατήριο. Δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Telegram που φαίνεται να δείχνει μια φωτοτυπημένη σελίδα ρωσικού διαβατηρίου που φέρει το όνομα και το πρόσωπο του Τρουχάνοφ.

Επίσης σε βάρος του Τρουχάνοφ διεξάγεται έρευνα από το 2017 για κατηγορίες υπεξαίρεσης, τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί.

Αφαίρεση υπηκοότητας και από άλλους δύο

Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι ο Ζελένσκι αφαίρεσε επίσης την ουκρανική υπηκοότητα και από άλλα δύο άτομα. Σύμφωνα με το σύνταγμα της Ουκρανίας, ο πρόεδρος έχει την εξουσία να ανακαλέσει την υπηκοότητα των πολιτών.

«Η ρωσική υπηκοότητα ορισμένων ατόμων έχει επιβεβαιωθεί – έχουν ετοιμαστεί σχετικές αποφάσεις σχετικά με αυτά. Το διάταγμα έχει υπογραφεί», έγραψε ο πρόεδρος στο Telegram, χωρίς να αναφερθεί σε ονόματα.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι με το ίδιο διάταγμα αφαιρέθηκε η ουκρανική υπηκοότητα από τον πρώην βουλευτή της ουκρανικής βουλής (Βερχόβνα Ράντα) Όλεγκ Τσάρεφ και τον χορευτή μπαλέτου Σεργκέι Πολούνιν.

Ο Ολεξίι Χοντσαρένκο, βουλευτής της αντιπολίτευσης από την Οδησσό και σφοδρός επικριτής του Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο Τρουχάνοφ έχει να απαντήσει σε «πολλά ερωτήματα», αλλά παρόλα αυτά καταδίκασε την αφαίρεση της υπηκοότητάς του.

«Σήμερα θα απομακρύνουν τον Τρουχάνοφ και όλοι θα χαρούμε επειδή είναι κακός, αλλά αύριο αυτή η μηχανή καταστολής θα εξαπολυθεί εναντίον εκείνων που θα θεωρηθούν ότι δεν είναι κατάλληλοι», έγραψε στο Telegram.

