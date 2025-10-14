Logo Image

Χαμάς: Δημοσιεύει βίντεο εκτελέσεων στη Γάζα

Χαμάς: Δημοσιεύει βίντεο εκτελέσεων στη Γάζα

Οκτώ δεμένοι και με δεμένα μάτια άνδρες εκτελέστηκαν από μαχητές της Χαμάς, στο πλαίσιο εκστρατείας κατά εγκληματικών φατριών μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς δημοσίευσε βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει τους μαχητές της να εκτελούν οκτώ άνδρες, δεμένους, με δεμένα μάτια και γονατισμένους στον δρόμο.

Οι ένοπλες ομάδες της Χαμάς διεξάγουν εκστρατεία κατά παλαιστινιακών εγκληματικών συμμοριών και φατριών στη Γάζα, στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το βίντεο μεταδόθηκε αργά τη Δευτέρα στο κανάλι της Χαμάς, al-Aqsa TV, στο Telegram, με τη λεζάντα: «Η αντίσταση εκτελεί την ποινή του θανάτου σε ορισμένους συνεργάτες και παρανομούντες στην πόλη της Γάζας».

