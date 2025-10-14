Χαμάς: Δημοσιεύει βίντεο εκτελέσεων στη Γάζα

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς δημοσίευσε βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει τους μαχητές της να εκτελούν οκτώ άνδρες, δεμένους, με δεμένα μάτια και γονατισμένους στον δρόμο.

Οι ένοπλες ομάδες της Χαμάς διεξάγουν εκστρατεία κατά παλαιστινιακών εγκληματικών συμμοριών και φατριών στη Γάζα, στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το βίντεο μεταδόθηκε αργά τη Δευτέρα στο κανάλι της Χαμάς, al-Aqsa TV, στο Telegram, με τη λεζάντα: «Η αντίσταση εκτελεί την ποινή του θανάτου σε ορισμένους συνεργάτες και παρανομούντες στην πόλη της Γάζας».