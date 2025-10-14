Διπλό «μπλόκο» του Ισραήλ στην είσοδο βοήθειας στη Γάζα μετά την παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς

Το Ισραήλ δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέπει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια -το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε-στη Γάζα από αύριο, Τετάρτη, σε συνέχεια και της ανακοίνωσης νωρίτερα σήμερα πως δεν θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα.

Συγκεκριμένη, το Ισραήλ διεμήνυσε ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον θύλακα, εκτός από ειδικές ανάγκες που αφορούν τις υποδομές ανθρωπιστικού τομέα, σύμφωνα με σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανέμενε την είσοδο περίπου 600 φορτηγών στη Γάζα ημερησίως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το σημείωμα της COGAT αναφέρει ότι οι περιορισμοί ελήφθησαν γιατί «η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σε σχέση με την παράδοση των σορών ομήρων» στο Ισραήλ.

Δεν θα ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα

Το Ισραήλ δεν θα ανοίξει ξανά το συνοριακό πέρασμα της Ράφα αύριο, Τετάρτη, όπως απαιτείται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Με αυτό τον τρόπο επιβάλλονται κυρώσεις στη Χαμάς για την αδυναμία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων που κρατά στη Γάζα, όπως αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πιέζει ο Τραμπ για την επιστροφή των σορών νεκρών ομήρων

Να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς των νεκρών ομήρων κάλεσε τη Χαμάς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συμφωνίας για τη Γάζα.

«Ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί, αλλά η δουλειά ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ!» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Η Δεύτερη Φάση ξεκινά ΤΩΡΑ!!!» έγραψε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ μια ημέρα μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ και την Αίγυπτο όπου υπέγραψε τη συμφωνία.

Πηγή: ΑΜΠΕ, Times of Israel