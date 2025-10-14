Times of Israel: Ο Νετανιάχου ακύρωσε την εμφάνισή του στη σύνοδο για τη Γάζα λόγω τουρκικών διαμαρτυριών και της παρουσίας του Αμπάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ακύρωσε χθες, Δευτέρα, την παρουσία του στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ-Σέιχ, αφού πρώτα είχε αποδεχτεί την πρόσκληση, για δύο λόγους, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες στους Times of Israel.

«Η διαμαρτυρία της Τουρκίας σίγουρα είχε ως αποτέλεσμα ο Νετανιάχου να μην παραστεί στη σύνοδο κορυφής», δήλωσε η πηγή.

«Επιπλέον, το γεγονός ότι ο [Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ] Αμπάς προσκλήθηκε, η πιθανότητα να τον πλησιάσει ήταν κάτι που ο Νετανιάχου ήθελε να αποφύγει».