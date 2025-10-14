Logo Image

Ο Τραμπ ζητά την επιστροφή των νεκρών ομήρων – «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει»

Κόσμος

Ο Τραμπ ζητά την επιστροφή των νεκρών ομήρων – «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει»

Είναι απαραίτητο για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος

Να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς των νεκρών ομήρων κάλεσε τη Χαμάς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι το βήμα αυτό είναι  απαραίτητο για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συμφωνίας για τη Γάζα.

«Ένα μεγάλο βάρος έχει αρθεί, αλλά η δουλειά ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ!» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

«Η Δεύτερη Φάση ξεκινά ΤΩΡΑ!!!» έγραψε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ μια ημέρα μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ και την Αίγυπτο όπου υπέγραψε τη συμφωνία.

